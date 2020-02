El Barça jugarà la final de la primera Supercopa

El Barça i la Reial Societat jugaran la final de la primera Supercopa d'Espanya femenina. Serà diumenge al migdia (12 h, Esport 3 / Teledeporte) a l'Helmántico de Salamanca, on aquest dijous les blaugranes van derrotar l'Atlètic de Madrid per 3-2 per tenir la possibilitat d'aixecar el primer títol de la temporada. No va ser fàcil, perquè les matalasseres van posar-se per davant en el marcador amb una diana de l'exblaugrana Toni Duggan en el minut 3 i van estar a un gol de la pròrroga quan encara faltava mitja hora de partit. Però l'equip de Lluís Cortés va resistir i va tombar el seu màxim rival en les últimes temporades.

El duel no va tenir el to dels últims precedents. L'Atlètic no va ser una joguina en mans del Barça, com en la jornada 3 al Johan Cruyff, ni un equip passiu, com a Alcalá de Henares fa dues setmanes. De fet, la intenció madrilenya era tutejar-se, un comportament que va fer que el partit anés i vingués amb descontrol durant moltes fases del joc.

Guijarro, error i gol

Que la semifinal arrenqués amb una errada de Guijarro que va propiciar el primer gol de l'Atlètic no va ajudar a calmar els ànims i a guanyar lucidesa. Però la jugadora mallorquina va corregir el seu error uns minuts més tard amb un xut llunyà que va dibuixar l'1-1 i va reiniciar l'enfrontament.

La partida seguia igualada, l'entrega seguia sent màxima. S'estava jugant mig títol. Charlyn Corral va estavellar un remat al pal en el minut 25 que hauria pogut tornar a complicar les coses al Barça, que va respirar amb el gol de Lieke Martens en la següent acció. La neerlandesa va rematar una centrada decisiva de Caroline Graham Hansen, que havia rebut l'alta mèdica abans de l'inici del matx (juntament amb Mariona Caldentey, també titular). Les blaugranes van seguir pressionant a dalt, conscients que passaven per un moment clau per liquidar el partit. I ho van poder fer abans del descans, amb un gol de cap d'Oshoala, que havia perdonat el 3-1 uns minuts abans.

Segona meitat de gestió

L'Atlètic va sortir a la represa decidit a demostrar que el canvi d'entrenador li ha reanimat l'ànim i va mantenir les ganes d'inquietar les blaugranes. El Barça, però, hauria pogut donar-li l'últim cop si no li haguessin anul·lat un gol a Oshoala, a qui van xiular una falta per anar massa forta en el cos a cos amb Tounkara. Minuts més tard i quan encara faltava mitja hora per jugar, Charlyn Corral, amb un xut creuat, va fer el 3-2.

L'estratègia va agafar una nova dimensió. El Barça començava a tenir un punt de por a perdre el que tenia mig encarrilat i l'Atlètic mesurava les energies gastades en el tu a tu. El ball de substitucions va ajudar a anar matant el partit, impedint que agafés la volada inicial. L'ensurt el va protagonitzar Oshoala, que va haver de ser substituïda amb molèsties al bessó. Sense la nigeriana però amb Jenni Hermoso disputant els últims minuts, el Barça va acabar celebrant l'accés a la final. Tindrà dos dies per descansar i per preparar la cita amb la Reial Societat, que dimecres va eliminar el Llevant.