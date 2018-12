Amb el liderat entre cella i cella

Com és lògic, a Ernesto Valverde li preocupen diferents coses de l’actualitat del Barça. Les lesions, esclar, són un tema clau. Però a sobre de tot hi posa el rendiment de l’equip en cada partit. I, més concretament, els resultats. Per això, quan se li demana per les prioritats, respon que el que més li interessa “és recuperar el primer lloc a la Lliga”.

El tècnic del Barça sap que les crítiques van amb el càrrec que ocupa i que l’única manera de respondre-hi és amb fets. O sigui, guanyant. “És cert que hi ha partits de Lliga en què no hem fet les coses bé, però a la Champions és diferent. A la quarta jornada estàvem classificats i a la cinquena érem primers”. El Txingurri, doncs, espera traslladar l’eficàcia competitiva d’Europa a la competició domèstica, en què aquesta tarda rep la visita del Vila-real (18.30 h).

“Hem sigut líders totes les jornades, excepte dues. I el primer cop que no ho vam ser, vam recuperar la primera posició de seguida”, comentava a la prèvia. Amb la infermeria plena i baixes en totes les línies -porteria, defensa, mig del camp i davantera-, l’entrenador s’aferra més que mai al marcador per superar un tram especialment delicat de la temporada. “Les lesions, igual com venen, se’n van. És un període que hem de superar”, comenta amb resignació.

Contra el Vila-real no hi seran els lesionats de llarga durada Umtiti i Rafinha. Suárez, Cillessen i Arthur encara en tenen per a uns dies més. I tant Vermaelen com Samper no arriben a temps per rebre els groguets. Dels que estaven tocats, l’únic que ha entrat a la llista ha sigut Arturo Vidal.

El mirall europeu

A la Champions el Barça ha guanyat quatre partits i n’ha empatat un. A la Copa i a la Supercopa, també va vèncer el que va disputar. El taló d’Aquil·les és a la Lliga, en què ha guanyat únicament set partits, n’ha empatat quatre i n’ha perdut dos. Ara bé, ha comprovat com la defensa era un colador i Ter Stegen no es podia convertir en el porter miraculós de les temporades anteriors. En atac és el màxim anotador del campionat, amb 35 gols. En defensa, però, és el sisè que més gols ha encaixat: 19. “Hem de trobar l’equilibri entre els gols que marquem i els que rebem”, reflexionava el Txingurri. Un diagnòstic lògic al qual, almenys de moment, no ha sabut com posar remei.

Contra el Vila-real, l’entrenador vaticina un partit “difícil” i creu que el rival generarà “moltes dificultats en la circulació de la pilota”. L’onze inicial tendeix a ser la gran incògnita de Valverde, tot i que aquesta vegada, a causa de les baixes i al fet que sempre prioritza la presència dels jugadors del primer equip, sembla relativament fàcil d’endevinar. Rakitic i Arturo Vidal acompanyaran Busquets a la zona de mitjos, i Dembélé i Coutinho seran els complements de Messi en atac.

Recuperar el fortí del Camp Nou

En el partit contra el Betis, el Barça va trencar una ratxa de 42 enfrontaments sense conèixer la derrota al Camp Nou. Ara és el Vila-real el que amenaça l’estadi blaugrana. Els groguets, molt més valents a domicili que no pas a l’Estadi de la Ceràmica, només han perdut dos dels deu partits jugats aquesta temporada lluny del seu camp, encara que fa una dècada que no s’imposa al camp del Barça. L’equip que entrena Javi Calleja, que ha tingut un dia menys de descans per l’Europa League, no tindrà disponibles els migcampistes Bruno Soriano ni Javi Fuego.