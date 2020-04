260x366 El Barça, cap a una lluita electoral amb Tres fronts clars / ALBERT OLIVÉ / EFE El Barça, cap a una lluita electoral amb Tres fronts clars / ALBERT OLIVÉ / EFE

Malgrat que la possibilitat de viure unes eleccions anticipades aquest any 2020 ha omplert hores de converses off the record al Barça, de mica en mica tothom dona per fet que Josep Maria Bartomeu esgotarà el seu mandat electoral fins al juny del 2021. El covid-19, que no permet grans trobades de gent quan les eleccions al Barça han de ser presencials, i la dimissió de qui havia de ser el delfí de l’actual president, Emili Rousaud, han acabat d’aclarir l’escenari de moment, tot i que queda per respondre la gran pregunta. Qui serà el candidat continuista?

Quan falta una mica més d’un any pel final del mandat, l’empresari granollerí Víctor Font és qui ha anunciat que vol presentar-se per fer “foc nou”. Font, CEO de l’empresa Delta Partners i accionista del diari ARA, porta temps fent propostes perquè necessita ser conegut per la massa social barcelonista. Així, va anunciar la creació de la seva candidatura Sí al futur, amb la qual ha defensat la implementació del vot electrònic o ha demanat un segon referèndum sobre el projecte de l’Espai Barça. Font, que després d’anys vivint a Dubai, on tenia la seu la seva empresa, ha tornat a Catalunya, té una bona relació amb Xavi Hernàndez, que ha dit d’ell que seria “un bon president” i ha insistit aquests últims dies que “la falta de transparència, el facturar més que ningú però gastar-ho tot i l’haver de vendre o intercanviar jugadors a l’últim minut de cada temporada per quadrar uns comptes espremuts és insostenible”. Font s’ha convertit aquests últims mesos en la cara més activa de l’oposició a la directiva de Bartomeu. Tant, que ell era un dels noms atacats a les xarxes socials en el context del Barçagate.

Laporta s’ho pensa

L’empresari granollerí sap que hi ha moltes opcions de tenir la competència d’una altra candidatura opositora, la de l’expresident Joan Laporta. L’advocat, president del 2003 al 2010, ja va participar en les eleccions de l’estiu del 2015, quan va ser derrotat per Josep Maria Bartomeu. Llavors, però, Laporta va aconseguir 15.615 vots, un 33% del total. Laporta fa mesos que manté reunions i planifica una possible candidatura que encara no ha fet oficial, perquè es vol donar un temps de marge, fins a finals d’any, per decidir-ho. Aquest cap de setmana, en declaracions al canal Gol, admetia: “És un projecte que em fa il·lusió, que tinc present. Estic reunint persones i professionals de la meva confiança, perquè cal pensar bé com revertir la situació econòmica del club”. A més, Laporta va explicar que el Barça s’ha convertit “en el club dels tres bilions: un bilió d’ingressos, un bilió de despeses i un bilió de deute”.

Altres noms mediten presentar-se, com l’etern aspirant Agustí Benedito, candidat el 2010 i el 2015 i impulsor del vot de censura contra Bartomeu el 2017. O l’exdirectiu Toni Freixa, que només va aconseguir el 3,7% dels vots el 2015. Dins de l’actual directiva, però, només es valora com a rivals perillosos Font, que defensa una idea de trencar amb un passat marcat per les lluites fratricides i iniciar una nova època, i Laporta, que defensa el llegat del Barça més triomfant de la història en oposició a l’actual directiva.

Una directiva que continua sense candidat. El nom d’Emili Rousaud no ha generat mai consens i, finalment, ha caigut. Ara el director general de Factor Energia haurà de decidir si igualment lidera una proposta electoral. Abans d’escollir Rousaud, altres directius van sonar amb força, especialment Oriol Tomàs, nou vicepresident, un home amb experiència en el món de l’esport perquè va ser director general de futbol a Espanya i Portugal de Nike. També es va valorar el nou encarregat de l’àrea de futbol, Xavier Vilajoana, o Maria Teixidor, que no descarta presentar-se per ser la primera dona presidenta del club, després d’haver dimitit aquests dies, però desmarcant-se de Rousaud.

Rosell, sempre present

La candidatura continuista sorgirà de l’entorn de Sandro Rosell, que segueix gaudint de molt de pes al voltant de la directiva. Rosell no té previst presentar-se ell mateix, però un conegut seu, l’empresari Jordi Roche, és el més ben posicionat per liderar el projecte al costat dels actuals vicepresidents de Bartomeu. Roche, expresident del Girona (2001-05) i la Federació Catalana de Futbol (2005-08), s’ha reunit amb gent del món del futbol per estar a punt si finalment fa el salt endavant per enfrontar-se a Font i Laporta. Roche va rebutjar el 2015 entrar a la directiva de Bartomeu i ara segueix sense decidir si fa el pas, en un joc d’equilibris complex. Ell prefereix un projecte seu, però al seu entorn li ofereixen ser la cara del continuisme. La directiva necessita un projecte però acceptant que caldrà oferir una imatge de renovació que Roche podria encarnar. La directiva encara no sap com serà el seu projecte continuista. Si és que en sorgeix cap, finalment.