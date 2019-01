El Barça no perd el temps

Quan toca remuntada, l’afició sempre és un factor important. Aquest cop, però, arriba després que en els dos últims partits el Camp Nou hagi registrat les dues pitjors entrades de la temporada. I això que en els partits del Barça és on es gaudeix de més estona de futbol de tota la Lliga. L’Observatori de Futbol del Centre Internacional d’Estudis Esportius (CIES) ha fet públic el rànquing de mitjanes de temps efectiu de joc en 37 competicions europees. L’estudi, que ha analitzat els enfrontaments oficials del juliol al desembre, pretén establir percentatges sobre el temps en què la pilota està en moviment respecte al temps total, és a dir, comptabilitzar tota aquella estona en què el joc no està aturat perquè s’ha senyalitzat alguna infracció o perquè la pilota ha sortit fora del camp.

D’entre les cinc principals lligues europees (Espanya, Anglaterra, Alemanya, Itàlia i França), la lliga espanyola és la que té un índex més baix de joc efectiu (55,8%), amb una mitjana de 53,5 minuts per partit. Ara bé, el Barça no només és el líder de la classificació en punts, sinó també el líder en minuts en què la pilota està en moviment: als seus partits la pilota està en joc en un 60,3% del temps, gairebé 55 minuts. I, d’aquests, en 37,02 minuts la té el Barça. A nivell de temps, l’Espanyol ocupa la 7a posició (26,77 minuts), i el Girona, la 16a (23,94). Precisament un partit del Barça, el de la jornada 8 en què va empatar 1-1 a Mestalla contra el València, és l’enfrontament en què hi ha hagut més temps de futbol de tota la Lliga (67,40 minuts, dels quals 48,30 van ser per al Barça).

Pel que fa a les cinc grans lligues, al Barça només el superen tres equips, que tenen la pilota durant més minuts: el City de Pep Guardiola (39,17), el Bayern Munic de Niko Kovac (37,82) i el Chelsea de Maurizio Sarri (37,31). Just darrere dels blaugranes s’hi situa el Reial Madrid (35,19), la Juventus (35,12) i el sorprenent Betis de Setién (34,90). En tots els casos coincideix que són equips dominadors que prenen la iniciativa la major part del matx, i que, per tant, els interessa que la pilota estigui en moviment el màxim possible. Per oposició, a la cua d’aquest rànquing s’hi troben els conjunts que es caracteritzen per fer de la solidesa defensiva la seva millor arma. Per això el Getafe, un dels equips de la Lliga que més faltes comet (i que, per tant, més interromp el joc), figura a l’esglaó més baix d’entre els equips d’aquestes cinc competicions. Als seus partits només roda la pilota en el 50,1% del temps, i els madrilenys la tenen uns 20,71 minuts de mitjana.

A diferència del Barça, però, cap d’aquests equips encapçala el rànquing en les seves lligues. El millor temps de joc efectiu entre les cinc principals lligues europees s’ha registrat a la Bundesliga (58,5%), encapçalada pels partits del Borussia Mönchengladbach (62,5%), seguida per la Serie A italiana (57,8%), amb els del Milan com a capdavanters (61,2%).

El sostre el posa Suècia

La lliga europea amb els partits més fluïds és l’Allsvenskan, la lliga sueca, amb un 60,4% del temps efectiu de mitjana. Es troba just per davant de la gran competició de clubs d’Europa, la UEFA Champions League (60,2%), mentre que la lliga portuguesa és la competició de clubs en què els duels estan més estona aturats, amb una mitjana de temps efectiu de tan sols el 50,9%, fet que significa que pràcticament només es juguen la meitat dels minuts reglamentaris.

El percentatge més alt de pilota en disputa, en competicions domèstiques, s’ha registrat també a Suècia, on el modest GIF Sundsvall n’ha establert el sostre amb una mitjana del 63,7% durant els seus partits. El català Ferran Sibila, el seu segon entrenador les dues últimes temporades, no ho atribueix a cap factor en concret, però destaca que aposten pel joc de possessió: “Això ens ha permès tenir la pilota la major part dels minuts, per tant, és possible que el temps útil sigui més elevat que en altres equips, sobretot de la lliga sueca”. A més, ens explica que han estat treballant amb el mètode Ekkono, un sistema innovador amb origen català en què “s’intenta crear jugadors intel·ligents, futbolísticament parlant, a través d’informes individualitzats, entrenaments perceptius i altres dinàmiques que els aporten alternatives per afrontar les situacions de joc amb més recursos”.

El percentatge del Sundsvall és un 18% més alt que el dels partits del Feirense portugès (45,7%), que és l’equip que té menys temps la pilota en moviment de tot Europa. A Portugal, el Belenenses (55,2%) és l’equip amb millor mitjana. Oriol Rosell, que va vestir-ne la seva samarreta i que també va jugar a l’Sporting de Portugal, el Vitória Guimaraes i el Portimonense, ho relaciona amb el fet que la lliga portuguesa tingui “camps molt petits, on el físic passa a tenir un paper molt important i on els partits es decideixen sempre per la mínima”.

El reglament indica que el temps perdut es pot recuperar en cas de substitucions, lesions, pèrdues de temps i, des d’aquesta mateixa temporada, l’actuació del VAR. Al final, però, el temps afegit queda a criteri de cada col·legiat -entre tres i cinc minuts- i mai compensa els minuts perduts realment. Per compensar el temps a la Lliga, caldria afegir 35 minuts, cosa mai vista. Per això, hi ha propostes com la de la International Football Association Board, que vol que els partits durin 60 minuts, però parant el cronòmetre cada cop que la pilota no estigui en joc.