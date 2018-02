El Barça presenta l'acord de patrocini amb Beko per a la samarreta d'entrenament

El Barça ha presentat aquest migdia l'acord de patrocini amb la multinacional Beko, que passarà a tenir la seva imatge a la samarreta d'entrenament del primer equip de futbol. L'acord és per tres temporades, a partir de la següent, i s'acabarà el juny del 2021.

El club ingressarà un total de 57 milions d'euros repartits en tres temporades (19 anuals), tot i que en la presentació no s'ha fet oficial la xifra de l'operació. Les dades les va publicar 'Mundo Deportivo'. L'anterior acord era per 10 milions.

Beko passa a ser un dels tres patrocinadors principals del club, després de Nike (la marca de roba esportiva que vesteix els jugadors) i Rakuten (espònsor principal a la samarreta). Segons ha informat el Barça, la novetat del patrocini és que Beko serà present a la part de davant de la samarreta d'entrenament, on fins ara hi havia la marca de Qatar Airways. En paral·lel, seguirà a la part posterior de la samarreta d'entrenament i a la màniga de la samarreta dels partits del primer equip.

L'acte s'ha fet a l'Auditori 1899 del club, amb la presència del president blaugrana, Josep Maria Bartomeu, i del vicepresident de Koç Holding, Ali Y.Koç, l'empresa matriu de Beko. També hi ha assistit el futbolista Gerard Piqué, que passa a ser ambaixador de la campanya 'Eat like a pro' ['Menja com un professional'], promoguda per la mateixa empresa.

Bartomeu ha qualificat l'acord d'"estratègic" i ha afegit que, quan van proposar a Beko patrocinar la samarreta d'entrenament, "la proposta va ser molt ben rebuda". Amb aquesta millora, afegeix el president, "es contribueix a complir el pla estratègic de creixement" del Barça.