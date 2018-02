El Barça presentarà al·legacions als expedients de Piqué i Busquets

El Barça ha decidit presentar al·legacions als expedients que ha obert el Comitè de Competició a Gerard Piqué i Sergio Busquets, arran de la denúncia presentada per l'Espanyol després del derbi de Copa al Camp Nou. "Nosaltres defensem els nostres jugadors i defensem la llibertat d'expressió. Les declaracions no inciten a la violència. Per tant, en el moment que s'obri el termini formularem les al·legacions oportunes respecte de l'expedient que s'ha obert", ha comentat Josep Vives.

Durant l'acte de presentació de les dades de l''Observatori blaugrana', el portaveu ha fet referència a la polèmica entre els dos clubs barcelonins. Vives ha assegurat que no hi ha "indignació" amb l'Espanyol per haver presentat la denúncia i no ha entrat a valorar directament els motius pels quals els blanc-i-blaus ho van fer. En qualsevol cas, i a banda d'assegurar que el Barça "no s'ha posat en contacte" amb l'Espanyol, ha dit que els blaugranes actuen amb una premissa: "El que no ens agrada que ens facin a nosaltres no ho farem als altres".

En qualsevol cas, Vives ha fet una crida a la "prudència" i a "col·laborar perquè s'imposi el 'fair play' per tal que es pugui jugar amb serenitat i amb tranquil·litat". El portaveu diu que cal "intentar deixar de banda el tema" i que l'obligació del Barça és "contribuir a no fer-lo més gran, a mantenir la tranquil·litat".

En resposta a la pregunta sobre per quin motiu el Barça no havia denunciat els càntics que s'havien sentit a l'RCDE Stadium contra el club blaugrana o determinats jugadors com ara Gerard Piqué, Vives ha aclarit que "no es va fer perquè la Federació té mecanismes per actuar d'ofici, gent als camps que ho estudia en cada partit".