El Barça arriba a un acord amb els seus treballadors per fer un segon ERTO

La cadena Cope ha tingut accés al document del comitè d'empresa del Barça, que està ultimant el seu segon ERTO. El club ha tancat un acord amb els treballadors, que mantindran el 100% del sou. Un total de 309 empleats es veuran afectats per aquest expedient de regulació, però l'entitat culer complementarà el seu salari brut perquè no perdin diners.



El primer ERTO va incloure tots els esportistes professionals de l'entitat menys la primera plantilla de futbol, amb la qual la directiva va arribar a un acord. Els futbolistes, a més d'acceptar rebaixar-se el sou en un 70% com la resta d'esportistes professionals del Barcelona, van anunciar que faran una aportació extra perquè tots els empleats del club puguin cobrar el 100% del seu salari mentre duri l'estat d'alarma a causa de la pandèmia del coronavirus.