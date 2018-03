El Barça segueix sumant a domicili a costa del Llorca (1-1)

El Barça ha empatat (1-1) en la seva visita al Llorca i acumula sis partits seguits sumant lluny del Miniestadi, tot i que avui s'ha enfrontat a un rival que fa 15 jornades que no coneix la victòria i que és el penúltim classificat. Els locals s'han avançat al primer temps amb un gol de penal d'Ojeda, però els de Gerard López han reaccionat amb un gol de Cucurella després del descans.

Amb aquest empat els blaugranes segueixen immersos en la seva lluita per allunyar-se dels llocs de descens on sí que s'hi troba un Llorca que, angoixat per les pressions de salvar la categoria, encara cada partit com una final i avui necessitava guanyar als blaugranes en un duel en què els porters dels dos conjunts, el local Fran Dorronsoro i el blaugrana Adrià Ortolá, han evitat que es veiessin més gols. Al minut 79, Ortolá ha salvat una rematada de Brown que es colava per l’escaire i un cop de cap de Fran Cruz al 94, mentre que Dorronsoro ha posat una mà providencial en una rematada a boca de canó de Palencia a cinc minuts perquè es complís el temps reglamentari. Al final, empat a un.