El Barça vol seguir amb la inèrcia positiva a la Lliga

El Barça femení visita aquest dimecres (20.45 h, Gol TV) la Reial Societat amb la voluntat de seguir amb la inèrcia positiva de l’equip després d’haver derrotat el passat diumenge a l’Atlètic de Madrid. El conjunt que entrena Fran Sánchez és segon a la Lliga Iberdrola a només un punt del primer classificat, l’Atlètic, que rebrà aquest dijous (20.45 h, Gol TV) el Rayo Vallecano en el duel que tancarà la desena jornada.

"Estem contentes després d’haver guanyat el líder i de la manera com ho vam fer [el Barça va culminar la seva remuntada 2-1 amb un gol en el temps d’afegit de Toni Duggan], però ara hem de tocar de peus a terra i seguir treballant per fer bo el resultat que vam aconseguir", ha valorat aquest dimart Sánchez. El tècnic també ha avisat que la Reial Societat, el cinquè classificat, és un conjunt "molt intens" i que la temporada passada no les van poder superar al Mini en un duel en què les basques van fer un partit molt defensiu.

En la mateixa línia s'ha expressat Duggan: "Vam guanyar un rival molt complicat i estem contentes, però la Lliga continua". Per aquest partit, Sánchez recupera a la defensa Stefanie van der Gragt.

L’Espanyol rep el Madrid

Per la seva part, l’Espanyol rep aquest dimecres (16 h) el Madrid. Davant l’avantpenúltim de la taula, les blanc-i-blaves volen encadenar una nova victòria després de vèncer el Sevilla el cap de setmana passat.