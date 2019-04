El Barça, a les semifinals de la Champions per setzena vegada

Tres temporades i quatre anys després, el Barça torna a les semifinals de la Lliga de Campions, un trofeu batejat aquesta temporada per Leo Messi, el capità del Barça, com a "aquella copa 'tan linda'". Després de superar el Manchester United als quarts de final, l'equip d'Ernesto Valverde disputarà les semifinals de la màxima competició europea de clubs per setzena vegada en tota la història.

El club blaugrana ha superat vuit cops les semifinals i també són vuit les vegades que ha caigut en aquesta ronda. Ara, a la retina de tots els aficionats i aficionades s'hi dibuixa l'objectiu somiat: arribar a la final per setena vegada i guanyar-la, com al 1992 (Wembley), 2005 (París), 2009 (Roma), 2011 (Wembley) i 2015 (Berlín).

La primera semifinal, el 1960

El primer cop que el Barça va disputar unes semifinals de la Champions va ser l'any 1960, quan llavors era la Copa d'Europa. Un debut amarg, ja que el conjunt blaugrana va caure a doble partit contra l'etern rival, el Reial Madrid, amb el mateix resultat tant al Santiago Bernabéu com al Camp Nou, victòria 3-1 a favor del conjunt blanc.

La temporada següent el Barça es va venjar del Reial Madrid i va aconseguir arribar a la final, però va caure contra el Benfica a Berna (3-2). No va ser fins al 1975 quan els blaugranes van tornar a jugar una semifinal de la Copa d'Europa, quan va caure contra el Leeds (2-1 a Elland Road, 1-1 al Camp Nou). El següent cop que el Barça es va plantar a les semifinals va arribar a la final. Va ser la temporada 1985-1986, en què van ser derrotats a la final per l'Steaua de Bucarest al Sánchez Pizjuán.

Gairebé 10 anys després, el Barça va guanyar per primera vegada la Copa d'Europa, però en aquell cas, el Barça no va disputar unes semifinals com a tal, sinó que va liderar el seu grup de la lligueta i va arribar a la final. A Wembley, amb un gol de Ronald Koeman de falta a la pròrroga, el Barça de Johan Cruyff va fer història.

L'època daurada

Sens dubte, l'època més gloriosa del Barça resideix al segle XXI i, sobretot, en l'última dècada. La temporada 2005-2006, el conjunt de Frank Rijkaard va superar el Milan a les semifinals i es va imposar a la final 2-1 a l'Arsenal a París. Dos anys després, el Barça començaria un periple de sis semifinals de la Champions: entre el 2008 i el 2013, els blaugranes van disputar fins a sis semifinals: es van proclamar campions el 2009 i el 2011, amb Pep Guardiola a la banqueta, i van caure en aquesta ronda el 2008, 2010, 2012 i 2013.

L'últim cop que el Barça va guanyar l''orelluda' va ser, precisament, l'últim cop que els blaugranes van accedir a les semifinals. Amb Luis Enrique a la banqueta, el Barça va aconseguir el seu segon triplet la temporada 2014-2015 superant el Juventus 1-3 a la final de Berlín. Abans, a les semifinals, els blaugranes havien superat el Bayern de Munic (3-0 al Camp Nou i 3-2 a l'Allianz Arena).