El Barça B s'estavella davant del cuer (1-1)

El Barça B i el Sevilla Atlètic han empatat (1-1) aquest diumenge al matí al Miniestadi, on els locals, amb més orgull que futbol, s'han estavellat davant el cuer, que segueix sense conèixer la victòria a LaLiga 1/2/3. El conjunt blaugrana s'ha avançat en el primer temps amb un gol d'Aleñá, al qual ha respòs Marc Gual, de penal, després de la represa.

El Barça B ho ha intentat fins al final, però el conjunt sevillà, molt sòlid en defensa, ha defensat l'empat aferrissadament. Recuperava Gerard a Palència el lateral dret, que ha debutat aquest diumenge després de superar una llarga lesió muscular, i apostava per Oriol Busquets a la medul·lar i Costas a l'eix central, dos jugadors que van viatjar a Bilbao amb el primer equip.

El partit se li ha posat de cara al conjunt local amb un gol d'Aleñá al minut 3. El 'deu' blaugrana ha recuperat una pilota a tres quarts de camp i s'ha inventat una jugada individual amb la qual s'ha plantat davant Soriano, que no ha pogut fer res per evitar que la pilota entrés a la xarxa.

Manava el Barça B, explotant especialment la banda esquerra, ocupada per Cucurella i Arnaiz, encara que el Sevilla Atlètic tampoc renunciava a la pilota a mesura que el seu rival abaixava el ritme. Olavide ha avisat amb un xut llunyà que ha parat Ortolá, que també ha intervingut per rebutjar una jugada individual de Marc Gual per la dreta, que ha deixat retratat Cucarella.

Malgrat que només Arnaiz ha posat en dificultats Soriano en una falta llunyana, el filial blaugrana s'organitzava defensivament i ofensivament amb un imperial Oriol Busquets, que evitava que el seu equip es partís en dos quan el Sevilla buscava el gol a través de la pilota. El primer temps s'ha acabat amb Lozano lesionat (al seu lloc hi ha entrar Marc Cardona) i el Sevilla Atlètic buscant un forat per sorprendre l'ordre blaugrana.

Després de la represa, el Sevilla Atlètic ha seguit dominant amb la pilota i no ha tardat a obtenir la recompensa. Marc Gual, després d'un penal claríssim de Palència a Matos, empatava el partit (min 48) i deixava el duel molt obert. Després de l'empat, han reaccionat els locals, amb més ímpetu que joc, i han aconseguit almenys minimitzar el control del Sevilla Atlètic amb transicions ràpides conduïdes per Aleñá i Arnaiz, que, no obstant això, no posaven a prova Juan Soriano.

Als últims compassos del partit, el filial blaugrana ha assetjat la porteria rival, però el Sevilla Atlètic ha sabut resistir fins al final amb un encertat Juan Soriano a la porteria, que en el temps afegit ha rebutjat un xut creuat d'Arnaiz que ni Cucurella ni Marc Cardona han aconseguit caçar a l'interior de l'àrea.

BARÇA B 1

SEVILLA ATLÈTIC 1

Barça B: Ortolá; Palència, Costas, Martínez (Cuenca, min 71), Cucurella; Busquets, Aleñá, Vitinho; Concha (Carles Pérez, min 68), Lozano (Cardona, min 39) i Arnaiz.

Sevilla Atlètic: Juan Soriano; Borja (Yan Eteki, min 85), Berrocal, Álex Muñoz, Matos; Fede, Carballo, Olavide (Aburjania, min 61), Boutobba (Carmona, min 73); Gual i Pozo.

Gols: 1-0: Aleñá, min 3. 1-1: Marc Gual (penal), min 48.

Àrbitre: Pizarro Gómez. Ha amonestat Cuenca (min 74), Arnaiz (min 90) i Aleñà (min 90), per al Barça B, i Marc Gual (min 44), Carballo (min 65), Borja (min 78) i Yan Eteki (min 90), per al Sevilla Atlètic.