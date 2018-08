El Barça estrenarà la gespa d'Anoeta el 15 de setembre

Mentre encara cueja el polèmic estat de la gespa del Nuevo Zorrilla, el Barça pot viure, en qüestió de dues setmanes, un cas similar quan visiti el 15 de setembre el reformat estadi d'Anoeta. La Reial Societat ha començat un procés d'obres aquest estiu que consisteix a eliminar la pista d'atletisme i acostar les grades a la gespa, que serà renovada. Però a falta de poc més de 15 dies per a l'inici del duel el cert és que les obres encara continuen, i la gespa, de moment, no ha sigut plantada.

El ritme de les obres gira d'acord als terminis previstos, però que l'estructura estigui a punt no implica que la gespa, que necessita un temps per arrelar i consolidar-se en el seu nou hàbitat, també ho estigui. Malgrat tot, hi ha experts que defensen que, si es fan bé les coses, el terreny de joc pot estar en condicions de manera gairebé immediata. Així ho va assegurar Eudald Morera, director general de Royalverd, a RAC1: "No és motiu d'alarma que s'hagi acabat de plantar la gespa. Amb la tecnologia actual es pot col·locar gespa i jugar immediatament, el temps no és un problema".

En el cas de la gespa del Nuevo Zorrilla amb prou feines va tenir quatre dies per consolidar-se. Els operaris van acabar d'instal·lar la nova gespa la nit del dimarts 21, quatre dies exactes abans que el Barça visités Valladolid. Aleshores, el president de l'entitat, Carlos Suárez, va mostrar-se confiat que la gespa estaria en unes condicions acceptables, mentre que el director esportiu de l'equip, Miguel Ángel Gómez, va qualificar la nova gespa com a "top". El cert, però, és que va suspendre el seu primer examen. Una polèmica que, de ben segur, els operaris d'Anoeta no voldran repetir.

La planificació del conjunt basc preveu que estigui plantada aquesta mateixa setmana, pel que, com a mínim, la gespa tindrà una setmana per adaptar-se. "Estarà en perfectes condicions", va assegurar Jokin Aperribay, president de l'entitat. Si no hi ha cap sorpresa, les condicions que es trobaran els jugadors del Barça a Sant Sebastià seran radicalment diferents a les del Nuevo Zorrilla.

La gespa híbrida funciona a l'RCDE Stadium

Altres gespes renovades aquest estiu, en canvi, no van donar cap problema. Un bon exemple és la de l'RCDE Stadium, que va respondre de manera sensacional al partit contra el València d'aquest diumenge. El nou terreny de joc de l'Espanyol va ser acabat de plantar el 20 d'agost, sis dies abans de l'estrena a casa. Però en aquest cas es tractava d'una gespa híbrida que comptava amb un 4% de fibres artificials. El conjunt s'estructura amb una malla inferior, com si es tractés d'una catifa, per la qual cosa el nou sistema és més resistent.