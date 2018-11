El Barça visitarà Vallecas amb Aleñá i sense Malcom

Malcom segueix sense entrar en la dinàmica del Barça. La titularitat del brasiler contra la Cultural Lleonesa no ha evitat que Ernesto Valverde el deixés fora de la convocatòria per al partit de dissabte a l'estadi del Rayo Vallecano. El davanter i Denis Suárez, un altre habitual de la graderia, no formaran part de l'expedició que viatjarà a Vallecas.

Ter Stegen, Piqué, Rakitic, Busquets, Alba, Coutinho i Luis Súarez tornen al grup després de la jornada de descans de la Copa del Rei. Les grans novetats són la presència del central Chumi i de Carles Aleñá. La convocatòria la completen Cillessen, Semedo, Arthur, Dembélé, Rafinha, Lenglet, Munir, Sergi Roberto i Arturo Vidal.