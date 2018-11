Barcelona imagina com seran els esports del futur

Després d’organitzar dimecres el Football Coach Analytics Summit, el Barça completarà la seva setmana més tecnològica amb l’Sports Technology Symposium, un esdeveniment que aquest dijous i divendres debatrà a l’Auditori 1899 sobre el rendiment, l’anàlisi de dades i les experiències digitals.

Les dues iniciatives s’inclouen dins del Barça Innovation Hub, una plataforma del Barça que pretén generar, adquirir i compartir idees innovadores. Barcelona reunirà els màxims experts mundials en tecnologia i anàlisi de dades aplicada tant en la pràctica esportiva com en la gestió.

El simposi, que arriba a la quarta edició, s’obrirà avui amb debats sobre recintes esportius intel·ligents, anàlisi de dades, eines per al desenvolupament dels jugadors i noves maneres d’innovar en el món dels esports. L’esdeveniment reunirà destacats professionals d’arreu del món. La NBA (Tom Ryan, Luke Bornn i Matthew Jafarian), la NFL (Meghan Ryan), la MBL (Don Vu), la Fórmula 1 (David Bailey) i les principals lligues europees de futbol hi estaran representades amb ponents de primer nivell.

L’Sports Technology Symposiumintentarà durant dos dies dibuixar un mapa de com seran els esports del futur, tant pel que fa als esportistes com per als espectadors que sustenten el negoci.