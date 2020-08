Bartomeu: "Marxar ara era una irresponsabilitat; dimitir era el més fàcil"

Destitució de Quique Setién amb el seu substitut encara per anunciar, el comiat (oficialment voluntari) d'Eric Abidal com a secretari tècnic i convocatòria d'eleccions al març del 2021. L'eliminació als quarts de final de la Lliga de Campions ha desencadenat un efecte dominó en l'estructura de la institució que assenyala en primera instància a Josep Maria Bartomeu, acostumat a gestionar de portes endins les crisis i els subdebats que es generen en l'entorn.

La pilota no entra, no hi ha estabilitat i no s'explica el rumb del nou projecte. A-B-C. El president de l'entitat ha esperat 72 hores des del 8-2 contra el Bayern per fer aquesta tarda una radiografia de la situació en una entrevista a Barça TV. "No hem volgut dimitir perquè la lliga comença en unes setmanes, perquè cal planificar la temporada. Hem de tancar l'exercici passat i tancar uns pressupostos. Marxar d'aquesta manera era una irresponsabilitat. A partir d'aquella data podrà haver un nou president. Serà una transició més fàcil i que permeti planificar la temporada següent. Ha estat una reflexió interna. La responsabilitat era el més important. Dimitir ara era el més fàcil. Ha d'haver-hi gent prenent decisions", ha explicat Bartomeu.

El màxim responsable del club barceloní posa el focus en la situació econòmica per justificar els 'timings' de la convocatòria: "Hi ha un coixí important, però és veritat que des del mes de març no hem ingressat diners. Hem perdut 200 milions, tancarem l'exercici amb pèrdues com és evident. Ara hem de presentar un pressupost sense pèrdues. Tenim un repte important que és la situació esportiva, però especialment adaptar el club a la crisi de la pandèmia. Si convoquéssim eleccions i s'establís una Junta Gestora, s'hagués instaurat una situació de desgovern", ha assenyalat.

Koeman, l'entrenador

El dirigent ha confirmat que Ronald Koeman serà el proper entrenador del Barça amb la intenció de construir un projecte guanyador: "Si no passa res, Koeman serà l'entrenador del Barça la propera temporada. Apostem per ell perquè el coneixem i per la seva experiència. Creu en l'estil futbolístic. Al gener vam negar que vam parlar amb ell. Ara ja ho podem explicar. Ell ens va dir que tenia una responsabilitat amb la selecció holandesa. No podia deixar Holanda sense entrenador a pocs mesos de començar l'Eurocopa. Ara ens ha dit que l'Eurocopa queda lluny, que no sabem què passarà, i que era el moment de deixar el projecte de la selecció. Agafar el Barça és un somni, mai ho ha amagat. Es juga com s'entrena. No vull dir que no s'entreni bé. Possiblement no s'ha entrenat bé sempre. Koeman té experiència, un bon equip de treball i nosaltres tenim professionals per fer aquest canvi del futbol. El Barça no viurà un any de transició. Tenim l'obligació de lluitar per tots els títols, i no només a l'equip de futbol", ha assegurat.

El president del Barça també ha tingut paraules per Quique Setién: "Vull donar-li gràcies a Quique Setién per atrevir-se a agafar l'equip al mes de gener. Hem de donar-li les gràcies, perquè ha fet moltes coses bé. Segurament l'aturada per la pandèmia no el va ajudar a recuperar el ritme dels primers mesos", ha assegurat.

La necessitat de canvis a la primera plantilla és la principal conseqüència de la crisi estructural: " Tots els vestidors tenen poder. Portem 12 anys aixecant títols. Ara és el moment de començar a acomiadar els grans futbolistes amb tots els honors. Griezmann és una bona inversió, no el posaria en el paquet de Dembélé o Coutinho. Hem d'acompanyar als jugadors perquè rendeixin, i si no treballar en una sortida. Encara volem veure el potencial de Dembélé. Messi és intransferible. Bé, i altres futbolistes: Ter Stegen, Semedo, Leglet, De Jong, Griezmann o Dembélé. Amb distància, el moment per fer canvis era després d'Anfield. Valverde va fer una magnífica feina. Calia un impuls nou en l'equip i per això vam fer el canvi d'entrenador", ha explicat el president, que també ha definit el nou organigrama tècnic, destacant la renúncia d'Abidal: "Abidal ens ha comunicat avui que volia deixar el seu càrrec. És un decisió personal d'ell, l'hem de respectar. Ramón Planes dirigirà la secretaria tècnica a partir d'ara".

Bartomeu ha parlat (amb relativa prudència) del futur de Leo Messi i la possibilitat que deixi aquest estiu el Camp Nou: "Messi ha dit moltes vegades que vol retirar-se a Barcelona. Koeman m'ha dit que vol que Messi sigui el protagonista del projecte. Messi té contracte fins al 2021. Jo parlo regularment amb ell i moltíssim amb el seu pare. No he parlat amb ell des de la derrota del Bayern. Ells saben que aquí tenim un projecte nou. Ara tots estem decebuts, però ens engrescarem més endavant. Messi està frustrat, com tots. Ara hem de ser optimistes. Hem parlat amb Koeman de fitxatges, de jugadors que han d'arribar i de sortides. Són temes que hem parlat, però primer hem de tancar el seu contracte".

La importància de planificar el grup

Sobre les aspiracions del Barça en el mercat de fitxatges, Bartomeu ha volgut treure pit, amb matisos: "Ansu Fati no sortirà. L'estiu passat vam intentar fitxar Neymar. Ara amb la situació actual, el seu club no el vol vendre. És normal. Els grans clubs no volen vendre els grans futbolistes. Lautaro és un tema diferent. Vam estar parlant amb l'Inter i vam aturar les negociacions va unes setmanes perquè tornaven les competicions. Ara esperarem a l'entrenador per veure com planifica la temporada amb la secretaria tècnica. El Barça té diners, aquest no és el problema. El problema és la massa salarial. El covid-19 ha reduït els beneficis i, per tant, hem de reduir la massa salarial per poder portar nous futbolistes", ha dit.

L'expedient de sortides serà un dels serials a les oficines de la Ciutat Esportiva Joan Gamper, que cedirà galons als jugadors del segon equip. "Tenim totes les solucions sobre la taula. No descarto la possibilitat d'oferir cartes de llibertat per gestionar les baixes de la plantilla. És evident que el filial tindrà més protagonisme aquesta temporada, perquè hi ha jugadors que s'ha guanyat un lloc al Camp Nou. I també perquè els clubs es neguen a vendre jugadors perquè no volen que els rivals puguin reforçar-se. Futbolistes com Peña o Monchu tindran possibilitats d'entrar a l'equip. La Masia és vital. No hem abandonat el model. Crec que hem de reforçar aquest model, fer certes evolucions. El futbol és cada vegada més físic", ha comentat.



Bartomeu ha assegurat que Coutinho i Ter Stegen entren en els plans del futur immediat del Barça. "Coutinho també té opcions de quedar-se a l'equip. És una decisió de la secretaria tècnica i de l'entrenador. Si es queda, jugarà amb nosaltres. Ter Stegen, molt responsable, va dir mesos enrere que estàvem en una situació de pandèmia, que aturàvem les negociacions de renovació i que ja parlaríem més endavant. No tinc cap dubte que seguirà al Barça", ha explicat.

El president ha volgut recalcar que el projecte de l'Espai Barça segueix sent prioritari, tot i que estar aturat per les circumstàncies econòmiques: "El futur del Barça passa per una renovació del Camp Nou. El club ho necessita amb urgència. Els números d'aquest any no ens ha permès iniciar el treball. Avançar les eleccions ens permetrà parlar amb la nova Junta per tirar endavant les obres a partir del proper estiu. Som un dels últims grans clubs d'Europa que no té un nou estadi".