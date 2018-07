Arthur: "Treballaré per acostar-me a Xavi i Iniesta"

El Barça ha fet aquest dijous la presentació d'Arthur com a nou futbolista blaugrana. El migcampista brasiler ha signat l'acord que el vincula amb el club per als propers sis anys, després d'abonar 31 milions a Gremio de Porto Alegre. "Vaig ser molt feliç quan vaig saber que el Barça em volia. Avui potser és un dels dies més feliços de la meva vida", ha dit el migcampista, que el mes vinent farà 22 anys.

"Les meves característiques ja les coneixeu. Tenir la pilota, possessió... són coses que crec que poden ajudar al club", ha explicat Arthur, que ha ofert la primera roda de premsa acompanyat del vicepresident Jordi Mestre i del secretari tècnic Éric Abidal. "No m'afecta la comparació amb Iniesta i Xavi. M'identifico en ells. Tinc una llarga trajectòria per endavant i jo em centro en treballar per aproximar-m'hi com més aviat millor", ha afegit.

"És un jugador jove, amb talent i molta projecció", ha dit prèviament Josep Maria Bartomeu, a la presentació institucional que s'ha fet al Camp Nou. El president blaugrana ha explicat que "Xavi i Iniesta són els ídols" del nou fitxatge blaugrana i ha destacat que és un futbolista que "coneix" el futbol que es juga a Can Barça. "Serà una història d'èxit", ha tancat.