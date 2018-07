Lenglet: "Soc aquí per guanyar títols"

Després d'Arthur Melo, aquest divendres ha sigut el torn de Clément Lenglet. El Barça ha presentat el central francès, procedent del Sevilla, pel que ha pagat 35,9 milions d'euros. El futbolista ha signat el contracte per les properes cinc temporades després de passar la revisió mèdica a l'Hospital de Barcelona.

"Sé que tindré molta competència a la posició però donaré el màxim per tenir minuts. Estic aquí per guanyar títols i això és molt important en una carrera. Soc ambiciós però a la vegada respectuós", ha dit el central, que ha reconegut que li costarà "temps" adaptar-se al joc blaugrana.

Lenglet ha parlat d'"orgull" per vestir la samarreta d'"un gran club" i ha parlat d'aquest fitxatge com "una oportunitat increïble, potser l'única" de la seva vida. El futbolista francès ha reconegut que l'espera abans no es concretés el traspàs se li va fer "llarga" però ha dit que estava "tranquil" perquè el Barça li havia dit que "estava tot controlat".

A nivell futbolístic, Lenglet s'ha definit com un futbolista "esquerrà amb sortida de pilota". Mentre que Éric Abidal n'ha parlat molt bé a nivell tècnic i tàctic. "El fitxem pel talent però sobretot pel perfil. Té molta facilitat tècnica amb la pilota, i habilitat tàctica sense. Sabem de la importància dels dos aspectes al Barça. És tranquil i pot afrontar l'exigència del Barça. Encaixa bé". Per últim, el secretari tècnic ha destacat:"Hem de fitxar jugadors a curt termini i a llarg termini. Feia temps que seguíem Lenglet i ja tenim un jugador de futur"

Prèviament, Josep Maria Bartomeu ha parlat de Lenglet com "un jugador dels que fa pujar la qualitat de l'equip". El president ha comentat que "feia temps" que el seguien i que en destacaven, a més de la seva qualitat, que "té experiència a la lliga".