Bartomeu creu que Messi seguirà jugant més enllà del 2021

El president del Barça, Josep Maria Bartomeu, creu que Leo Messi allargarà la seva carrera més enllà del contracte de dues temporades que té actualment, fins al 2021, però assegura que en qualsevol cas el seu equip ja treballa per preparar un futur en el qual no podrà comptar amb l'astre argentí. "Ja hem pensat en això, però és un futur encara llunyà. És un jugador jove, té 31 anys, el seu rendiment és molt bo, juga cada vegada millor, no sé com ho fa", explica Bartomeu en una entrevista publicada aquest dimarts a 'Le Figaro', en ocasió del partit de vuitens de final de la Lliga de Campions d'aquesta nit a Lió.

"Quan Messi deixi de jugar amb nosaltres, ningú podrà substituir-lo. És impossible. Darrere de Messi no hi ha ningú, ni al Barça ni en una altra part. L'entrenador de llavors haurà de pensar de quina manera jugarà l'equip", diu el màxim dirigent blaugrana. Segons Bartomeu hi ha "tres escoles" que interessen al club català: la brasilera, l'holandesa "i en particular la francesa". "Els grans talents surten d'aquests tres països", subratlla.

Preguntat per Adrien Rabiot, el president del Barça respon que no hi ha hagut cap contacte amb el migcampista francès –en conflicte amb el seu club, el París Saint-Germain (PSG), del qual vol marxar–. "Si n'hi hagués hagut no ho podria dir", diu. Bartomeu eludeix entrar directament en la qüestió de si els interessa: "La planificació del club per a les properes temporades encara no s'ha fet, ens hi posarem al març".

Bartomeu afegeix que el Barça dona prioritat als jugadors del filial i si no els troba allà els va a buscar a l'exterior. "L'única cosa segura sobre Rabiot –conclou– és que el 30 de juny quedarà lliure", diu, en referència al fet que en aquesta data expira el contracte amb el PSG.

Sobre la possibilitat que Neymar torni a Barcelona, fa notar que en cap moment ni el seu pare ni ell mateix ni ningú del seu entorn els ha trucar per dir-los que vol tornar. "El Barça ha apostat per dos jugadors en atac, Ousmane Dembélé i Philippe Coutinho, que vam comprar amb la venda de Neymar. El nostre full de ruta està traçat", declara.

Insisteix que per al Barça l'ambició és tenir grans jugadors "per guanyar, no per fer negocis". En el cas de Neymar no volien els 222 milions d'euros que el PSG va pagar per la seva llibertat perquè no volien vendre'l. I per això mateix afirma que si algú vol comprar Busquets, Piqué o Messi, "no estan en venda".

Respecte al partit d'aquesta nit, reconeix que "serà complicat" per al Barça perquè si l'Olympique ha arribat a vuitens de final és perquè "fa bé les coses", i jugarà amb la tranquil·litat d'haver arribat a aquesta fase de la competició. "Però tothom espera que nosaltres arribem a la final", comenta Bartomeu.