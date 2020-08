Bartomeu: “Prendrem decisions en breu”

Tot està controlant, sempre, sota qualsevol circumstància. Josep Maria Bartomeu ha après durant les últimes temporades a gestionar les relliscades esportives del Barça amb fugides endavant, esprement el pulmó econòmic per fitxar noves estrelles mundials i fent-se seva l’àrea esportiva per evitar subdebats en l’entorn. L’eliminació d’ahir contra el Bayern (2-8) supera qualsevol exercici malabarista. La derrota més crua de la història del club, que posa punt final al seu cicle més gloriós, tindrà conseqüències.

Els moviments del postpartit marcaran el seu futur a falta de només un any per a les eleccions a la presidència. La llotja i la gespa sembla que finalment s’igualen. El resultat de Lisboa -el tercer KO insultant a Europa de forma consecutiva- i repetir un any en blanc més d’una dècada després reclama responsabilitats en un club acostumat a utilitzar Leo Messi per dissimular carències. “Ja hem pres algunes decisions, les vam prendre fa dies. A partir de la setmana vinent les anirem executant”, assegurava ahir Bartomeu en la seva compareixença -obligada- per donar explicacions. El president blaugrana va demanar disculpes amb una autocrítica molt limitada.

Pochettino, el favorit

El missatge és d’aparent control de la situació i d’assenyalar la banqueta, l’element més feble del dòmino. Quique Setién no seguirà i el seu substitut podria estar entre Mauricio Pochettino i Ronald Koeman. La Junta Directiva s'ha posat en contacte amb l'argentí en les últimes setmanes, amb una bona relació amb Ramón Planes, peça clau en l'estament esportiu barceloní. La Cadena SER ha assegurat que Bartomeu podria haver sopat Pochettino dies enrere per tancar la seva arribada al Camp Nou: “Aquest no és el Barça que volem. Avui no és un dia per publicar decisions. Cal reflexionar i gestionar la pena d’aquesta derrota. Bé, passem”, deia el màxim responsable de l'entitat, sense acabar la frase. És la imatge de l’actual Barça.