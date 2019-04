Bartomeu assegura que vol renovar a Messi "per sempre"

El president del Barça, Josep Maria Bartomeu , ha assegurat en una entrevista a ESPN publicada aquest divendres que l'any vinent començarà a parlar amb Leo Messi per ampliar el seu contracte, que expira el 2021, i espera que el jugador argentí estigui vinculat amb el club blaugrana "per sempre". E l màxim mandatari de l'entitat ha opinat que el capità blaugrana "és un jugador d'un sol club" i ha subratllar que la intenció del Barça és que segueixi vestint la samarreta blaugrana "molts anys més".



"Ens agradaria renovar-lo. Li queden dues temporades de contracte, però Messi encara és jove, encara aporta i innova en el seu joc, en la seva forma d'actuar. Crec que a Messi li queden anys per jugar, però és aviat encara. L'any vinent haurà de parlar amb ell perquè segueixi al club molts més anys", ha assenyalat Bartomeu . L'última renovació de Messi va ser fa dues temporades, quan va arribar a un acord amb el Barça per ampliar el seu contracte fins a l'any 2021 i té una clàusula de rescissió de 700 milions d'euros.

El '10' blaugrana, que el pròxim 24 de juny complirà 32 anys, és el màxim golejador del Barça en la present temporada amb un total de 42 gols entre entre Copa, Lliga i Champions. "Leo Messi és un jugador que coneix molt bé el seu físic, la seva mentalitat i el dia que cregui que la seva aportació no és la que hauria de ser el ho deixarà. Espero que sigui una data molt llunyana, perquè la veritat és que marca diferències en cada partit", ha valorat Bartomeu. "Sempre li poso l'exemple de Pelé, que va jugar sempre al Santos [malgrat que Pelé va jugar també al New York Cosmos]. A Messi el vull sempre al Barça, jugant o relacionat amb el Barça", ha explicat el màxim mandatari blaugrana.

"Ja sé el que passarà amb De Ligt"

Messi a banda, Bartomeu també ha assegurat que sap el que passarà amb el futur del jove central holandès de l'Ajax, Mathijjs de Ligt, però que "ara no és el moment de dir-ho". Un missatge que es pot interpretar com que el Barça té lligat el futur de De Ligt.

D'altra banda, el president blaugrana també ha assegurat en l'entrevista a ESPN estan pensant en el futur del Barça: " Ens estem preparant pel futur perquè volem seguir mantenint l’excel·lència. Estem portant jugadors joves, amb talent, com Lenglet, Arthur, Dembélé, De Jong... Molts seguiran jugant després de l’era Messi".