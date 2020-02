Bartomeu, a la corda fluixa

La posició de Josep Maria Bartomeu és més dèbil que mai. Pesos importants de la directiva han demanat al president que abandoni la presidència, en una reunió tensa no oficial que la junta ha fet fora del Camp Nou. Bartomeu però, vol seguir al capdavant del projecte tot i que la seva posició penja d’un fil, ja que vicepresidents com Jordi Cardoner o Emili Rousand, teòric candidat continuista tot i que el relleu de Bartomeu segueix sense estar definit, han pres força per demanar un pas al costat del màxim dirigent blaugrana després de la crisi de les xarxes socials que ha sigut un cisma per a una junta amb diverses desavinences i on el president blaugrana ha perdut credibilitat.

En tractar-se d'una junta no oficial, els propers dies està prevista la convocatòria d'una junta oficial extraordinària en què s'aixecarà acta on rauran els acords estipulats en un clima clarament hostil. La convocatòria d'eleccions anticipades al final del curs és el punt més calent i que definirà l'actualitat d'un club ferit i que, esportivament, afronta uns dies claus, amb la visita al Nàpols el dimarts vinent i el duel del Bernabéu d'aqui poc més d'una setmana. Aquest dissabte contra l'Eibar el Camp Nou dictarà una primera sentència i funcionarà com un primer termòmetre de la massa social blaugrana. Alguns grups s'ha organitzat per tal de promoure una mocadorada que Bartomeu tem.

Grau, debilitat i Masferrer, sentenciat

Altres càrrecs com el CEO Òscar Grau també han sortit debilitats de la trobada d'avui de la directiva blaugrana. Jaume Masferrer, director de l'àrea de presidència del club, sigui acomiadat o no del seu càrrec, està sentenciat, ja que és el principal assenyalat com el braç executor dels acords amb I3 Ventures, empresa relacionada amb els comptes que van emetre missatges difamadors contra personalitats vinculades amb el Barça i el seu entorn.

Són dies de trucades i de trobades, d'equilibris de poder, de suma d'aliats davant les creixents desconfiances entre membres d'una junta desgastada i dinamitada arran de l'última polèmica. Josep Maria Bartomeu i l'expresident blaugrana, Sandro Rosell, a qui va succeir en el càrrec, van sopar plegats aquest dijous a la nit, acompanyats de més gent.