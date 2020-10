Bartomeu està convençut ara que guanyarà la moció de censura

Josep Maria Bartomeu no té cap intenció de dimitir. Al contrari, està disposat a enfrontar-se al vot de censura i convençut que superarà el plebiscit davant dels socis. Així ho ha assegurat el president del Barça al seu entorn, quan falten quinze dies perquè els socis vagin a les urnes per decidir si tant ell com la junta segueixen al capdavant del club o si es veuen obligats a plegar.

"Està molt més fort que no pas fa un mes. Molt centrat en el dia a dia i treballant per minimitzar l'impacte econòmic d'aquest any", comenta una persona pròxima a Bartomeu. La moció de censura va tirar endavant per sorpresa de gairebé tothom. Tampoc s'ho esperaven al club. Això va agafar el president i els seus amb el pas canviat i van aparèixer els primers rumors sobre una possible dimissió de Bartomeu i dels altres membres de la directiva. "Va ser una onada de males notícies que va arribar de cop. Ell és humà. Estava molt cansat i és normal que tingués dubtes. Qui no en tindria, en una situació així?", afegeixen.

L'entorn de Bartomeu assegura que està "més fort" que fa un mes

Els dies posteriors al 17 de setembre, quan els impulsors van presentar al club més de 20.000 butlletes de suport, van ser tensos als despatxos del Camp Nou. La directiva va intentar torpedinar el procés de validació, posant pegues a la majoria de butlletes presentades i arribant a contactar amb la Guàrdia Civil per unes suposades paperetes falsificades. Això últim va generar molta sorpresa a l'entitat, a totes les instàncies, i no va fer més que agreujar la sensació d'amargor i desgast d'alguns membres de la directiva. "Va ser un error. Això embruta la nostra imatge", comenten des de la zona noble.

No va ser l'únic intent per frenar la votació. Mentre es validaven les butlletes, la directiva movia els fils perquè la Generalitat es pronunciés en contra d'un procés electoral enmig de la pandèmia. Cap d'aquestes opcions ha tingut efecte i l'únic que pot salvar Bartomeu de la votació és que la situació del covid-19 empitjori i arribin unes restriccions generalitzades arreu del país. El fet que s'hagin tancat bars i restaurants, limitat la capacitat dels locals, o que segueixi impedint-se l'accés de públic al Camp Nou s'interpreta al club com un senyal que la votació podria arribar a no celebrar-se. Això, però, està ara mateix en mans del Procicat.

Dos dies de votació

Però, mentre això no passi, els socis estan cridats a les urnes els dies 1 i 2 de novembre. El Barça presentava a la secretaria general de l'Esport un protocol per celebrar el plebiscit el diumenge de Tots Sants i el dilluns següent. El club justifica votar en dos dies per "facilitar la participació i la conciliació dels socis amb les seves obligacions laborals i familiars". No serà l'única novetat, ja que el procés electoral tindrà diferents seus, repartides per Catalunya i algunes a la resta d'Espanya. Per ara, l'entitat no ha concretat de quines es tracta.

El president encara no s'ha pronunciat des que la mesa del vot de censura va validar 19.380 de les 20.687 butlletes presentades, molt per sobre de les 16.520 necessàries per superar el tall. Però el vicepresident de l'entitat, Jordi Cardoner, assegurava aquella mateixa setmana que "se sent fort". A més, Bartomeu confia que amb el retorn de la competició –després d'un cap de setmana sense Lliga– pot ser un aliat si l'equip guanya, i que encara ho tindrà més de cara si la setmana vinent l'equip guanya el clàssic contra el Reial Madrid.

Discrepàncies amb Bartomeu

De totes maneres, la visió optimista de Bartomeu respecte del vot de censura no és compartida ni per una part de la directiva ni per alguns executius del club. Encara que sigui amb la boca petita, asseguren que tenen por que la votació els vagi en contra. Per tirar endavant, es necessita una participació superior al 10% del cens i que el "sí a la moció" tingui el 66% de suports. "La gent està molt cansada. S'ha demostrat en el procés de recollida. I no veig gens clar que amb quinze dies es pugui girar la truita, per més que guanyis dos o tres partits", assegura una de les fonts consultades.

Alguns directius critiquen que encara no s'hagin reunit per parlar de la moció

La junta s'havia de reunir aquesta setmana per parlar precisament de la moció. Però no ho ha fet. La trobada es preveia molt calenta, ja que una part de la directiva havia meditat dimitir abans de sotmetre's a la votació. Bartomeu, especialista en guanyar temps, ha preferit ajornar sine die la reunió i esperar que es calmin els ànims. No queda clar que ho hagi aconseguit, ja que alguns, en privat, han arribat a manifestar el seu malestar per no afrontar el debat. Una altra cosa és què passarà quan es reuneixin. L'estratègia del president i del seu nucli dur és apel·lar a la unitat per evitar que ningú baixi del tren abans d'hora.

D'aquí quinze dies, si el Procicat no diu el contrari, Bartomeu se la juga: s'arrisca a ser el primer president de la història del Barça cessat pels socis a mig mandat.