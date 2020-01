Bartomeu, orgullós de la Fundació Barça: "Som els millors"

"En aquests 25 anys la Fundació Barça ha sigut un referent. Som els millors. Vam ser un club pioner, fa 25 anys, quan va ser creada. La solidaritat forma part de l'esperit del nostre club. Amb tots aquests anys, la Fundació Barça ha sigut un referent", ha afirmat Josep Maria Bartomeu, president del FC Barcelona, en l'acte de celebració dels 25 anys de la creació de la Fundació del club, celebrat aquest dijous a l'Auditori 1989. "La Fundació es va crear als anys 90, sota el president del mandat Josep Lluís Nuñéz, però s'ha mantingut fins ara amb tots els altres presidents", ha recordat el màxim dirigent blaugrana.

"Per al nostre club, la tasca social de la Fundació ha sigut clau. Els últims anys ha registrat un creixement espectacular. Forma part de l'essència del Més que un club, que fa del Barça un club diferencial. Hem aconseguit mantenir i tirar endavant una entitat innovadora i hi ha pocs clubs que tinguin una fundació amb l'abast de la nostra, que dona suport a tants nens i nenes arreu del món. Forma part del club i l'hem de preservar", ha afegit Bartomeu, que ha volgut destacar l'aportació dels patrons a la Fundació i la tasca del vicepresident Jordi Cardoner, responsable de l'entitat els últims anys.

651x366 Bartomeu, orgullós de la Fundació del Barça: "Som els millors" / FUNDACIÓ BARÇA Bartomeu, orgullós de la Fundació del Barça: "Som els millors" / FUNDACIÓ BARÇA

La Fundació es mou en gairebé uns 60 de països al món (incloent-hi Catalunya), amb diversos projectes fonamentats en combatre l'exclusió social i col·laborar en l'educació. "Volem recuperar persones, la seva autoestima, dels nens i nenes que s'ho mereixen en entorns de misèria", ha explicat Cardoner. El vicepresident blaugrana ha explicat que la Fundació, que ha tancat l'any amb 18 milions de pressupost, té previst arribar als 20 milions en el present curs. La meitat del finançament de la Fundació arriba del 0,7% del pressupost del Barça i del 0,1 del salaris dels jugadors i jugadores (amb un salari considerable) que col·laboren amb l'entitat social del club des del 2011. L'altra meitat correspon a les donacions dels patrons.

La Fundació actualment té més d'1,6 milions d'infants beneficiaris en 58 països del món, dels quals 530.000 són de Catalunya

Cardoner també ha destacat alguns dels projectes més emotius de la Fundació, com el Robot Pol, un robot que acosta els infants malalts de cinc hospitals de Catalunya al dia a dia del Barça. 140.000 nens ja han participat en aquest projecte a mitges amb la Fundació Éric Abidal, segons ha explicat el directiu encarregat de la Fundació. Cardoner també ha recordat que fa 4 anys, amb més de 10 milions ja invertits, que tenen projectes en camps de refugiats. "Estem treballant als camps de refugiats al Líban, a Grècia, al sud d'Itàlia... També acompanyem els menors estrangers no acompanyats a Catalunya, estem al costat d'Open Arms...", ha detallat el vicepresident blaugrana, que també ha explicat que treballen en projectes per combatre l'assajament escolar.

L'acte també ha comptat amb emotius exemples de persones directament implicades amb el projecte. Per últim, Cardoner també ha explicat la importància del vincle del club amb UNICEF i ha destacat que el Barça "hi ha grans jugadors que també són grans persones", com Leo Messi, la fundació del qual també treballa amb el club, implicada en projectes com lluita contra el càncer infantil. Són alguns exemples de les nombroses entitats amb les quals treballa la Fundació del Barça.