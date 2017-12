El Betis paga els plats trencats del Barça femení

Abans de l'aturada per seleccions, el Barça femení va ensopegar a Tenerife per 1-0, una derrota inesperada que va apartar les blaugranes del liderat. De seguida que ha tornat la competició, però, les catalanes han reivindicat que la Lliga Iberdrola serà llarga. I aquest dissabte a la tarda han golejat el Betis per 6-1. El quadre andalús ha pagat els plats trencats davant un Barça contundent des del començament.

Andonova ha obert la llauna al minut 4 i Bárbara Latorre, amb dos gols al cor del primer temps, ha consolidat el triomf. L'ambició de Toni Duggan, amb un gol al final i al principi de cada part, ha acabat de sentenciar amb el cinquè. Torrejón, al minut 57, ha convertit l'última mitja

hora en un tràmit que el Betis ha aprofitat per maquillar la derrota.