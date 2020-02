Braithwaite comença amb bon peu al Camp Nou

"Ja ha fet molt més que Boateng!" Aquest comentari, mig en broma mig de debò, s'ha sentit als budells del Camp Nou després del Barça-Eibar. Els aficionats es referien a Martin Braithwaite, el futbolista danès que dijous era presentat com a nou futbolista blaugrana i que aquest dissabte vestia per primer cop la samarreta culer en un partit oficial. El debut ha sigut notable, jugant 20 minuts i repartint dues assistències.

"Ha sigut extraordinari, un somni fet realitat. Estava una mica nerviós però amb ganes. Els aficionats m'han rebut molt bé!", destacava Braithwaite després del partit. Tenia raó, perquè el Camp Nou l'ha rebut amb una ovació de crac i el jugador ha sortit a menjar-se la gespa. Hiperactiu, saltant a la pressió i lluitant per totes les pilotes. Ha participat en el quart gol, baixant la pilota amb el pit i centrant-la a Messi. I hauria pogut marcar, però l'un contra un amb Dmitrovic l'ha salvat el porter de l'Eibar. El refús, però, ha anat a parar als peus d'Arthur, que no ha perdonat el cinquè gol blaugrana.

Braithwaite, fitxat a correcuita després de la lesió de Dembélé, ha començat amb bon peu el seu periple al Barça. "Ha fet més del que m'esperava. Ho dic sincerament. Hem fet un fitxatge extraordinari que s'adaptarà a la perfecció. L'he vist amb molta il·lusió. Ha participat en gols, s'ha mogut molt, llegeix bé el futbol...", el lloava el tècnic, Quique Setién. I també feia el mateix Ivan Rakitic: "El coneixíem de rival, ja l'havíem patit. És un jugador que va bé a l'espai, que és una cosa que ens feia falta. Esperem que sigui feliç amb nosaltres. M'alegro d'aquest inici".

Tretze mesos després...

No li faltava raó a Rakitic, que recordava que Braithwaite va trepitjar per primera vegada el Camp Nou el gener del 2019 –aleshores encara al Leganés– i va marcar. Tretze mesos després i un cop pagats els 18 milions de la seva clàusula de rescissió, tornava a l'estadi però com a local. I ho feia després de completar un únic entrenament, divendres, amb els seus nous companys. "Si em diuen fa quinze dies que fitxaria pel Barça, he d'admetre que no m'ho hauria cregut", reconeixia el davanter centre danès, que treia ferro al gol fallat. "El porter ha fet una bona aturada. Estic segur que els gols arribaran i no estic preocupat".

Després d'escalfar-se des de l'inici de la segona part, Braithwaite sortia a jugar en el lloc de Griezmann. Era el minut 72. Fins al 92, quan l'àrbitre ha xiulat el final, el danès ha estat movent-se per la part ofensiva del camp, s'ha ofert als seus companys i ha corregut a l'espai sense descans. "Messi m'ha felicitat. Es veu que és un gran noi i que vol que estigui a gust. Ha intentat buscar-me amb diverses passades quan he sortit", explicava el flamant fitxatge blaugrana. Llevat del gol, el seu debut ha sigut de nota.