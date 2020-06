Braithwaite colpeja (de nou) el Mallorca i celebra la seva primera diana com a blaugrana

Un confinament i quatre partits després, Martin Braithwaite s'ha estrenat com a golejador amb el Barça. Va arribar al club d'urgència després d'un mercat d'hivern en què l'equip, entre operacions per fer caixa i lesions, va acabar més debilitat que pas reforçat. Va ser presentat al Camp Nou en un ambient gèlid i enrarit, perquè tot just va arribar quan va esclatar la polèmica del Barçagate en un club ferit per diferents flancs, que feia poc més d'un mes que havia canviat d'entrenador sense notar una millora substancial. El danès va arribar com un fitxatge sospitós perquè venia del Leganés, un dels equips de la cua de la taula.

En el seu debut, a l'estadi, es va guanyar la gent amb un parell de corredisses plenes de sentit, de voluntat i una assistència. Va mostrar l'actitud d'algú que sap que no li han regalat res i que s'haurà de guanyar les garrofes en un vestidor replet d'estrelles de renom mundial, com un Antoine Griezmann del qual la seva llum només s'ha encès de forma molt intermitent al Barça. Al clàssic, on el Barça semblava que deixava escapar la Lliga, va sumar uns minuts més. La seva primera titularitat va arribar contra la Reial Societat, en el darrer partit abans de l'aturada de la competició: una primera part repleta de bones intencions, però se li va acabar la benzina a la segona part, quan tot l'equip es va encomanar d'una estranya apatia i el millor va ser sumar els tres punts amb un gol de penal.

Llavors, l'aturada. I el retorn. A Son Moix, com a titular, quan moltes travesses apostaven per la titularitat de Luis Suárez, recuperat. Escorat a la banda esquerra, Braithwaite ha començat sense protagonisme, però intel·ligent en els moviments. La mateixa intel·ligència que l'ha dut a estar al lloc adequat en el moment oportú per transformar el 2-0, el seu primer gol com a blaugrana, que ha celebrat amb rictus seriós, però satisfet: la feina té la seva recompensa. " Em va sorprendre l’interès del Barça, però al mateix temps era una cosa amb la qual he somiat molts anys. Si treballes molt i hi creus, les coses acaben passant. Estic content que l’esforç hagi valgut la pena", va dir quan el van presentar.

Tercer danès que marca amb el Barça

El Mallorca no ha sigut una víctima estranya. Braithwaite va servir tres punts en safata al Leganés quan va ser l'autor de l'únic gol en el triomf (1-0) a Butarque en un duel corresponent a la primera volta: a la jornada 10. El conjunt madrileny, immers de ple en la pugna per evitar el descens, el troba a faltar. La seva estrena golejadora hauria pogut culminar amb un doblet. Novament a passada de Messi, però la veterania i el peu de Manolo Reina ho han evitat.

En tot cas, el gol de Braithwaite és un gol d'hemeroteca. És el tercer danès a marcar amb el Barça en partit oficial, després de Michael Laudrup i Allan Simonsen. Son Moix també ha sigut l'escenari un escenari de retorns. El del Barça i el Mallorca a la competició. El de Braithwaite amb el gol. El de Messi de nou trepitjant la gespa, verda i humida, d'un camp de futbol i, quan semblava que el partit moriria 3-0, rubricar-lo amb el seu vintè gol a la Lliga. I també, el retorn de Luis Suárez. Cinc mesos després. El Barça també espera els seus gols.