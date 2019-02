Bruno Génésio: "Com més s'apropa el partit, més optimistes estem"

L'entrenador de l'Olympique de Lió, Bruno Génésio, no descartar superar el Barça als vuitens de final de la Lliga de Campions i, abans del duel d'anada al seu estadi, ha manifestat que sent com "augmenta l'optimisme" en el seu equip. "Paradoxalment, quan més s'acosta el partit tinc més la impressió que som favorits. Hem de ser moderats. Podem fer-ho, hem demostrat que podem elevar el nivell contra els grans equips. Però també hem de tenir humilitat", ha assegurat.

El tècnic també ha recordat que el Lió no va perdre en la fase de grups contra el Manchester City de Pep Guardiola, de qui ha assegurat que té un joc similar al del Barcelona, però amb un matís: "El Barça, a més, té un jugador fora del normal [Messi]". Génésio, que va presenciar al Camp Nou la victòria del Barça contra el Valladolid de dissabte, ha afirmat que l'argentí "va estar menys bé" del que és habitual, però "va marcar un gol, va donar dues assistències i si el porter [Jordi Masip] no hagués tingut una gran tarda, hauria fet almenys tres gols". "És un geni i estic convençut que estarà bé aquest dimarts", ha continuat Génésio, que ha considerat "obsolet" defensar-lo en marcatge individual.

El tècnic del rival del Barça també ha parlat de l'absència, per sanció, de la seva principal estrella, el veloç davanter Nabil Fekir: "És un baixa que obligarà a la resta dels nostres jugadors a fer un esforç suplementari per compensar-la". "És el nostre capità, el nostre líder tècnic, és difícil jugar sense ell, sobretot a casa, on pot ser molt decisiu i en aquest tipus de partits és molt bo. Però crec que un equip ha de ser capaç d'afrontar les absències", ha conclòs.