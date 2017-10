Buscar la normalitat en dies històrics

Ernesto Valverde havia de ser el gran protagonista de la setmana, ja que torna a Bilbao, la seva llar durant tants anys, per primer cop com a tècnic del Barça (20.45 h / Movistar Partidazo). Però el Barça va començar a estirar les cames a la Ciutat Esportiva Joan Gamper quan el Parlament de Catalunya ja havia proclamat la República Catalana. Als despatxos del Camp Nou la votació es va seguir més atentament que al vestidor, però els jugadors també en parlaven. Molts d’ells intentant esbrinar si això de la independència anava de debò. L’actualitat política ha creat cert neguit a dins d’un club on fins fa poc ningú creia que la independència es pogués arribar a declarar. Però a mesura que els fets s’han anat succeint, el club ha anat treballant escenaris. I en tots donen per fet que els tocarà acabar la temporada a la lliga espanyola. Ahir, però, va ser un dia de trucades en què el club, com a institució, va guardar silenci, cosa que evidencia certa incomoditat. L’única persona que va parlar va ser Valverde. I l’entrenador tenia clar que la seva feina no és la de portaveu.

Preguntat pel Procés, Valverde va admetre que “és una pregunta recurrent els últims dies”. “No negaré que segueixo el tema, però em guardo la meva opinió. Prefereixo centrar-me en la part esportiva. De fet, cada mitja hora canvien les coses. Ja veurem com acaba”, deia Valverde, que aquests dies ha recordat amb amics, en converses privades, que de jove li va tocar viure en un País Basc on el clima era molt pitjor. El tècnic, extremeny de naixement però criat a Vitòria, va deixar clar que els jugadors estan centrats en la seva feina, i no va voler entrar en debats sobre si el Barça acabarà o no la temporada jugant a la lliga espanyola: “Això són suposicions. És normal que es toqui el tema, però a mi no em toca fer especulacions. Només sé que demà tenim partit”.

Amb la política monopolitzant la possessió de pilota, Valverde torna a Bilbao per enfrontar-se a un Athletic trist. Amb Ziganda a la banqueta que era de Valverde fins fa pocs mesos, els lleons no rutllen, ni a Europa ni a la Lliga. De fet, venen de perdre a Leganés oferint una mala imatge el cap de setmana passat, i de treure un trist empat al camp del Formentera, de Segona B, a la Copa del Rei. Tot el contrari d’un Barça fem en el lideratge, tot i que perd jugadors importants aquesta jornada, com un Andrés Iniesta que no pujarà a l’avió per problemes físics d’última hora. Tampoc entra a la llista Vermaelen, amb molèsties pocs dies després de debutar a la Copa. Sí que va ser convocat un Mascherano que ahir no va poder-se entrenar per culpa d’una febrada. Valverde va completar la llista amb dos jugadors del filial, Oriol Busquets i David Costas.

El Barça arriba al duel en forma. De moment només ha cedit dos dels 27 punts que ha disputat a la Lliga, els de l’empat a l’estadi de l’Atlètic de Madrid. Valverde recupera Jordi Alba, que ha estat les dues últimes setmanes de baixa per una sobrecàrrega a l’adductor, i que tornarà al lateral esquerre en detriment de Lucas Digne, i haurà de decidir qui completa el mig del camp -amb Busquets i Rakitic fixos- en el lloc d’Iniesta.

Per a Valverde serà un partit “especial”: “És evident que serà especial, m’uneixen moltes coses a l’Athletic. Però ara soc un rival seu i intentaré que el meu equip guanyi. Les abraçades i els records els deixem per després del partit. Els amics són per sempre, independentment de si guanyes o perds”, va explicar el Txingurri, que no veu amb bons ulls la visita a un rival ferit: “Els veig amb dificultats en alguns moments, però són a la meitat de la classificació, i crec que passaran ronda a la Copa i a l’Europa League. És el que acostuma a passar en els començaments, amb un nou entrenador”.

Els de Ziganda, que només han aconseguit un triomf en els últims onze partits, arriben amb el debat sobre qui hauria de jugar a la porteria, amb Kepa i Iago Herrerín competint per un lloc. A més, Ziganda tés les baixes segures de Yeray Álvarez, Iker Muniain i Oscar de Marcos, i Mikel Balenziaga i Mikel Rico són dubte.