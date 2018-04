Busquets no jugarà contra el Leganés per precaució

Sergio Busquets es perdrà el partit d’aquest dissabte contra el Leganés. El migcampista de Badia serà baixa per precaució, després que demanés el canvi a la segona meitat del partit contra el Roma, i que aquest dilluns no saltés al a gespa de la Ciutat Esportiva de Sant Joan Despí. Tampoc ho ha fet Leo Messi, que ha fet treball específic al gimnàs, tot i que en el cas de l’argentí no hi hauria d’haver problema perquè jugués el següent partit de Lliga.

Busquets va patir fa tres setmanes una petita fractura al cinquè metatarsià del peu dret, amb ferida inclosa. Dimecres va jugar infiltrat el partit de Champions i va demanar el canvi a la segona meitat, tal com va reconèixer l’entrenador, Ernesto Valverde. El futbolista havia rebut l’alta mèdica el dia anterior però va notar molèsties duarnt el partit. Busquets, per tant, no forçarà la màquina i el club preveu que dimarts vinent pugui tornar a ser a la llista de convocats per al partit a l'Olímpic de Roma.

Amb tres del filial

Després de golejar el Roma, l’equip ha tornat a la feina en una sessió on els titulars han fer treball específic de recuperació abans de sortir a la gespa de la Ciutat Esportiva. També s'han entrenat Riqui Puig, Aleñá i Varo del Barça B. Aquest divendres l’equip fa la darrera sessió prèvia al Leganés, on es preveu que Leo Messi ja pugui exercitar-se amb normalitat.