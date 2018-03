Busquets: "Alguna cosa en sabíem, del que li passa a André Gomes; l'hem d'ajudar entre tots"

En la roda de premsa prèvia al Barça-Chelsea d'aquest dimecres, Sergio Busquets ha parlat del Chelsea: "Juguem contra l'actual campió de la Premier, amb un estil molt definit. No serà fàcil, però nosaltres intentarem fer el que vam fer a l'anada, tenir la possessió de la pilota i aprofitar les nostres ocasions". El de Badia també ha parlat d'André Gomes, que ha declarat recentment a la revista 'Panenka' que juga angoixat: "Els companys en sabíem alguna cosa i l'hem intentat ajudar. L'afició també l'ha d'ajudar. Que es trobi així no és positiu, però segur podrà revertir la situació". Busquets també ha dit que "el veu preparat per jugar", ja que ho ha fet "altres cops". El migcampista del Barça ha reiterat la necessitat d'estar junts "futbolista, vestidor i equip". Busquets ha afegit que encara que els futbolistes semblin "d'un altre món", són persones com tots.

Respecte a la possibilitat que jugui Iniesta, el migcampista del Barça ha valorat tot el que aporta el manxec i ha dit que espera "que es trobi bé" després de l'entrenament d'aquest dimecres. Preguntat per un retorn de Neymar al Barça, Busquets ha dit que està centrat en el partit contra el Chelsea i que el brasiler juga en un altre equip. "Cadascú té la seva opinió personal; alguns la diran obertament, però jo, no", ha dit en referència a les recents declaracions de Rakitic i Coutinho, que han obert les portes a un retorn de Neymar.

Busquets no considera que l'equip estigui en deute amb l'afició per no haver aconseguit guanyar la Champions les dues últimes temporades: "Ho hem intentat, però costa molt guanyar-la. A la Lliga tenim una ratxa espectacular, però és una competició diferent. Nosaltres intentarem guanyar totes les competicions". Preguntat per Dembélé, el de Badia ha dit que el veu bé i que al final s'adaptarà tot i els handicaps d'haver arribat a un nou vestidor i haver d'aprendre un nou idioma, tot i que ha dit que té "qualitats per resoldre qualsevol partit".