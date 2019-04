El Camp Nou deixa clar que no vol a Griezmann vestit de blaugrana

Al Camp Nou es disputen aquest dissabte dos partits. Un, crucial per l’esdevenir de la Lliga. L’altre, interessant per conèixer quin seria el veredicte de l’afició sobre Antoine Griezmann al seu principal espai d’expressió: el temple blaugrana. Gairebé un any després de la seva negativa a fitxar pel Barça, l’atacant francès de l’Atlètic de Madrid torna a flirtejar amb el club blaugrana. La incorporació del francès, que passarà a tenir una clàusula de 200 a 120 milions a partir de l’1 de juliol, estaria avalada per la seva qualitat i perquè coneix la Lliga. L’adaptació a un esquema com el blaugrana i la seva impopularitat en l’afició, són elements en l’altra part de la balança.

El primer veredicte de l’afició s'ha emès ja als instants previs al partit: abans de cantar l’himne a capella de forma deliciosa, el nom de Griezmann ja havia estat el més xiulat quan va sonar l’onze de l’Atlètic per la megafonia. El clam que havia fet Ernesto Valverde en la prèvia demanant prioritzar donar suport al Barça en lloc de xiular a un jugador rival, ben aviat ha quedat diluït. El públic del Camp Nou té memòria i, per molt que Griezmann tingui molta qualitat, rebutjar el Barça i anunciar-ho en format tant novedós com irritant com el documental La Decisión pesa encara en els aficionats.

Als voltants del Camp Nou, abans del duel, les opinions eren diverses, però la tendència majoritària era de rebuig cap al possible fitxatge del francès. Les opinions anaven des de les postures més radicals, com la del Joan de Castellar del Vallés –“si el Barça fitxa Griezmann estripo el carnet”–, fins a les més tolerants, com la del Josep Maria i el Lluís, un parell de socis veterans d’Igualada: “És un fitxatge que han de decidir els tècnics, però el seu moment ja va passar, així que se’l pot quedar l’Atlètic ”. “Xiularem al rival, no a Griezmann en concret”, afegeixen els socis igualadins, alhora que el Josep Maria recorda que sí que xiulava de valent a Bernd Schuster quan jugava al Barça “perquè era un futbolista brut”. A l’altra cara de la moneda, en Sergi, seguidor de l’Atlètic de Madrid malgrat ser de Vilafranca del Penedès, desitja que Griezmann no deixi el conjunt matalasser, ja que el francès i el Cholo Simeone “són imprescindibles”. El seu amic Marc, de Barcelona, és de la corrent majoritària que creu que el moment de Griezmann per fitxar pel Barça “ja va passar”.

La grada d'animació ha cantat "Griezmann, cabrón, fuera del Camp Nou" quan el davanter francès s'ha disposat a servir un córner

Pocs eren els que es posicionaven a favor d’un hipotètic fitxatge del francès, malgrat admetre que Luis Suárez (que al gener va complir 32 anys) necessita un relleu de garanties. Els alts decibels de les xiulades cada cop que Griezmann ha tocat la pilota, però, no deixen lloc a dubte que seria un fitxatge impopular a hores d’ara. Només un jugador acostumat a ser rebut amb rebuig allà on va com Diego Costa ha estat xiulat (quan ha estat expulsat) amb la mateixa intensitat que el francès.