El Camp Nou es reconcilia amb André Gomes

L’última actuació d’André Gomes al Camp Nou havia sigut amarga per al migcampista portuguès, que havia rebut xiulets de la graderia en el partit contra l’Atlètic de Madrid. Al Barça tenien clar que no podia tornar a passar i tots van decidir bufar en la mateixa direcció per ajudar-lo. L’entrevista publicada a la revista Panenka, en què confessava que ho passava malament, va anar com l’anell al dit perquè tothom prengués consciència que no se’l podia xiular més. L’afició, la primera.

Tan bon punt André va entrar al terreny de joc, al minut 61 i per rellevar un Sergio Busquets que anava un pèl coix per un cop, el Camp Nou es va bolcar a donar-li suport. De fet, va rebre una de les ovacions més sonores de la nit, alhora que des de l’Espai d’Animació es començava a corejar el seu nom.

El marcador favorable i els minuts d’André Gomes ben jugats des del punt de vista futbolístic hi van ajudar bastant. Perquè el portuguès va rebre l’escalf de l’afició cada cop que intervenia en el joc. Enganxat a la banda dreta, sempre ben posicionat al mig del camp, va saber conservar la pilota quan tocava posar pausa al partit i marxar del seu marcador amb dríblings efectius.

“La clau és que tots anem en la mateixa direcció. Els jugadors necessitem l’afició i l’afició necessita que els jugadors rendim al camp”, reflexionava Andrés Iniesta. El capità responia així quan li van preguntar per un altre nom propi, el de Dembélé. Però el comentari era perfectament aplicable al migcampista portuguès.