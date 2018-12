Carles Aleñá vol seguir el seu idil·li a la Copa

260x366 Aleñá, en una imatge oferta pel Barça ahir, portarà el dorsal 21 aquesta temporada. / FC BARCELONA Aleñá, en una imatge oferta pel Barça ahir, portarà el dorsal 21 aquesta temporada. / FC BARCELONA

Ara fa dos anys, el desembre del 2016, Carles Aleñá s’estrenava com a golejador amb el primer equip del Barça en un partit de Copa al camp de l’Hèrcules. Dos anys després, Aleñá encara lluita per fer-se un lloc al club de la seva vida, un Barça que de mica en mica li obre les portes del Camp Nou. El maresmenc serà segurament titular contra la Cultural Lleonesa (21.30 h / TV3 i Gol TV) en el partit de tornada d’una eliminatòria ben encaminada després del 0-1 al camp d’un equip de Segona Divisió B. Una titularitat que arriba després de marcar contra el Vila-real el primer gol a Primera Divisió i de saber que seria inscrit a la Lliga com a jugador del primer equip. Aleñá lluirà el dorsal 21 a partir d’ara i ocuparà la fitxa de Rafinha Alcántara, lesionat de llarga durada.

D’aquesta manera, el futbolista format a La Masia, que fins ara ja estava en dinàmica del primer equip però tenia fitxa del filial per poder jugar amb el Barça B i, així, agafar ritme després de la lesió que va patir al mes de juny, passa a ser jugador ara del primer equip a tots els efectes. “La idea era que a partir del mes de gener estigués amb nosaltres, però amb la lesió de Rafinha ho hem avançat i esperem que el seu rendiment sigui com el que va demostrar contra el Vila-real”, va dir ahir Valverde de Carles Aleñá.

En el partit d’anada contra la Cultural, el tècnic basc ja va fer jugar un equip ple de suplents i jugadors del filial que no va acabar d’engrescar. Per a avui, el tècnic també ha donat descans a jugadors com Piqué, Jordi Alba, Busquets, Rakitic i un Messi que ahir va fer treball específic, després de rebre un cop contra el Vila-real. A més, tampoc pot comptar amb els lesionats Sergi Roberto, Umtiti, Arthur, Rafinha i Luis Suárez. Sí que entren a la llista el porter Jasper Cillessen, que podria ser igualment suplent per precaució, ja que surt d’una lesió, i el defensa belga Thomas Vermaelen. La llista la completen sis jugadors del filial: Riqui Puig, Collado, Oriol Busquets, Guillem Jaime, Miranda i Chumi.

“Els partits es poden veure com un examen, com una oportunitat o com un maldecap. No hi ha treva i s’ha d’aprofitar cada moment. Hi haurà canvis a l’equip i estem expectants per veure aquests jugadors amb menys minuts, però, sobretot, hem de guanyar”, va advertir el tècnic blaugrana, que va recordar que l’equip té marge de millora. “També hem fet partits molt bons, com ara contra l’Inter de Milà o el Madrid. Ens hem de fixar en aquests enfrontaments, però és cert que la Lliga està sent molt competitiva i no és fàcil puntuar lluny de casa”, va valorar Valverde.

Un any més, el Barça utilitzarà el partit de tornada del primer torn de la Copa per celebrar el Dia del Soci Solidari, en el qual els socis cedeixen el seu abonament de l’estadi a favor de diverses entitats i col·lectius amb necessitats especials o riscos d’exclusió.

“Messi és el millor”

Valverde també va aprofitar la roda de premsa prèvia al partit contra la Cultural per valorar la gala de la Pilota d’Or de dilluns, en què Luka Modric va ser escollit millor jugador del 2018, en una classificació en la qual Messi va acabar cinquè. “És absurd, Messi és el millor”, va afirmar Valverde, que no es va oblidar de felicitar Modric pel premi.