Carles Rexach deixarà el Barça a finals d’any

L’exjugador i exentrenador del Barça Carles Rexach deixarà d’estar a sou del club blaugrana a finals del 2020. El de Pedralbes, de 73 anys, no renovarà com a assessor esportiu. En els últims temps havia ocupat aquest càrrec, nomenat des de la presidència (amb Sandro Rosell i Josep Maria Bartomeu), juntament amb altres exfutbolistes blaugranes com Migueli o Fusté. “Ningú no tindrà el gust de dir que m’ha fet fora o de sentir que m’han fet fora. Acabo contracte al desembre i, com li vaig dir a Bartomeu, marxaré amb ell. En tot cas, sí que és veritat que el club podria haver cuidat les formes: al setembre vaig veure que m’havien pagat la meitat del que tocava, suposo que per la pandèmia. Jo ho entenc, però podria haver-me trucat algú per explicar-m’ho”, va expressar el mateix Rexach en unes declaracions recollides per Mundo Deportivo, on col·labora com a columnista.

Reajustament general

El segon entrenador del Dream Team abandonarà el Barça després de 60 anys vinculat a l’entitat. El mateix passarà amb Migueli i Fusté, que se sumen a figures executives relacionades amb la directiva de Bartomeu, com l’exassessor Jaume Masferrer. Tot plegat en un context marcat per la crisi econòmica i un reajustament de sous pendent encara de l’acord amb la majoria dels jugadors del primer equip.