Casemiro: "Els responsables som els jugadors, no l'entrenador. Això és un desastre"

Després de la contundent victòria (5-1) del Barça al clàssic, el futbolista del Reial Madrid, Carlos Henrique Casemiro, ha fet una autocrítica molt ferotge. "No estem bé, la imatge d'avui és la que estem donant aquesta temporada. No podem culpa el nostre entrenador, nosaltres som els que donem la cara damunt la gespa. No és un qüestió d'actitud, és de moltes coses més. Els jugadors que estan al camp han de córrer més, lluitar més... Això és el que exigeix aquest club. Ara necessitem paciència i treballar bé. Ara no podem parlar de l'entrenador, els culpables som nosaltres", ha reconegut amb sinceritat el migcampista brasiler.

El primer blaugrana ha valorar la golejada blaugrana ha estat Luis Suárez, autor d'un 'hattrick' contra el conjunt blanc, i que ha opinat sobre les declaracions en calent de Casemiro: "És difícil ser jugador, estar dins i conviure en situacions que no li van bé a l'equip. Això fa fer mals partits. El futbolista és autocrític amb si mateix, però són situacions que cal entendre perquè són col·legues", ha afirmat el davanter uruguaià. Suárez, que ha celebrat amb tres gols el naixement del seu tercer fill, no ha volgut fer sang després de la gran golejada del Barça: "El Madrid ha treballat bé però, al final, ha deixat espais i hem pogut córrer a la contra i els hem pogut sentenciar. Gairebé sempre he pogut fer gols al Madrid. Ha vingut la meva família al camp i això és molt important per a mi.

Trobar a faltar Messi, guanyant

Suárez també ha parlat de l'absència de Leo Messi: "Sempre és un plus, és el millor del món. A nivell d'equip hem d'estar orgullosos. Hem demostrat que som un gran equip a nivell general amb un gran entrenador i això és importantíssim". Per la seva part, Sergio Busquets, capità aquest diumenge també ha celebrat la victòria: "Preferim jugar amb el Leo, això és obvi, però estem molt satisfets per la victòria d'avui".

Busquets també ha valorat els moments en què pitjor ho ha passat el Barça, després del gol de Marcelo: "Hem seguit junts, ens hem pogut refer i matar el partit a la contra, que això ens ha donat molta tranquil·litat". "Estic gaudint d'una època daurada al club, és una sort, haver viscut el 5-0, el 5-1 d'avui i d'altres grans resultats", ha conclòs el migcampista de Badia del Vallès.