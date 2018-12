El Celta, l’últim rival per tancar un any al cim

La Lliga de Campions és la principal feina pendent del Barça aquestes últimes temporades. Així com a la Lliga els blaugranes manen amb mà de ferro i, de les últimes deu edicions, n’han guanyat set, a Europa ja fa tres anys seguits que l’equip cau als quarts de final. Malgrat que a la Champions Ernesto Valverde va patir a Roma una de les derrotes europees més dures del Barça dels últims anys, a la Lliga el tècnic basc ha sabut recollir l’herència dels seus predecessors amb solvència. Amb el Txingurri, el Barça va començar el 2018 com a líder i l’acabarà també al capdamunt de la classificació. El partit d’aquest dissabte (18.30 h, beIN LaLiga) al Camp Nou delimitarà si ho fa com a líder tot sol o si, per contra, haurà de compartir el primer lloc amb el Sevilla i l’Atlètic de Madrid, depenent del que facin els andalusos i els matalassers en els seus compromisos contra el Leganés i l’Espanyol, respectivament.

“Volem celebrar les festes de Nadal contents i n’estarem si guanyem el Celta i mantenim l’avantatge al capdavant de la classificació”, valorava Ernesto Valverde en la roda de premsa prèvia al partit. El preparador blaugrana va insistir en l’al·licient de mantenir-se líders com un dels principals atractius del partit, així com en el potencial del conjunt gallec: “La temporada passada ens vam enfrontar en quatre partits [dos a la Lliga i dos a la Copa del Rei] i només els vam poder guanyar un cop. És cert que és un equip que ha canviat d’entrenador, però té jugadors molt perillosos com Iago Aspas i Maxi Gómez”.

Aspas-Gómez, el principal perill

De fet, en el partit de Lliga de la temporada passada al Camp Nou, en què blaugranes i celtistes van empatar 2-2, els dos davanters de referència del conjunt de Vigo van marcar. Amb 28, el Celta és el tercer equip que més gols marca al campionat domèstic, només superat pel Barça (46) i el Reial Madrid (29). D’aquestes 28 dianes, Aspas n’ha marcat 10, cosa que el converteix en el màxim golejador de l’equip, mentre que Gómez n’ha fet 8, unes xifres que han permès que clubs com l’Atlètic de Madrid s’hagin fixat en el davanter uruguaià.

La parella d’atacants del Celta torna a brillar després d’un començament de temporada irregular del conjunt gallec i que va acabar amb la destitució del tècnic argentí Antonio el Turco Mohamed. El seu relleu, el portuguès Miguel Cardoso, que fa un mes que dirigeix l’equip, ha aconseguit de moment més bons resultats que no pas bon futbol. Des del canvi de l’argentí pel portuguès el Celta ha guanyat a la Lliga dos partits (Vila-real i Osca), n’ha empatat un (Leganés) i n’ha perdut un (Reial Societat). “Al Camp Nou haurem d’anar al límit”, va explicar Cardoso en la prèvia, conscient de la dificultat de batre el Barça en territori blaugrana.

Malgrat que en els quatre enfrontaments entre els dos equips de la temporada passada els de Valverde només van poder guanyar el de la tornada dels vuitens de final de la Copa al Camp Nou (5-0), el tècnic basc mai ha perdut cap partit de Lliga contra el Celta amb els diferents equips de Primera que ha entrenat: Athletic Club, Espanyol, València i Barça. Al llarg dels últims 15 anys Valverde ha derrotat fins a set tècnics del conjunt gallec. Avui vol continuar ampliant l’estadística.

Semedo, recuperat

Per enfrontar-se al Celta, Valverde recupera Nélson Semedo i podrà tornar al seu esquema habitual de la temporada (el 4-3-3) després que, en l’últim partit, jugués amb tres centrals contra el Llevant. Amb la tornada del portuguès i l’aturada de Nadal a l’horitzó està previst que el tècnic blaugrana surti amb l’onze de gala, amb els futbolistes que té disponibles i encara sense el central Jeison Murillo, que podrà jugar a partir del gener.

Els principals dubtes en l’equip que alinearà el tècnic basc són si optarà d’inici per Arthur o per Arturo Vidal a la posició d’interior esquerre, i qui acompanyarà Luis Suárez i Leo Messi a la davantera: Ousmane Dembélé o Philippe Coutinho. “Tots dos ens aporten moltes coses i sempre em pregunteu pel que no juga”, va dir ahir Valverde, que no va voler donar pistes.