Cerezo: "Griezmann es queda al mil per mil"

Enrique Cerezo, president de l'Atlètic de Madrid, ha negat rotundament la possibilitat que el davanter matalasser Antoine Griezmann acabi vestint de blaugrana la temporada vinent. " No hi ha opcions que Griezmann surti aquest estiu. Es queda a l'Atlètic al mil per mil", ha dit Cerezo en declaracions al programa 'El rondo' de Televisió Espanyola a Catalunya durant la Gala de l'Esport que se celebra a Alacant. El dirigent madrileny ha volgut sortir al pas dels rumors al voltant de la seva estrella, que estan agafant força, de nou, en aquestes últimes setmanes.

Cerezo, doncs, ha volgut deixar clar que el club no té cap intenció de desprendre's de la seva figura més cobejada. L'operació és complicada des del punt de vista econòmic, sobretot després de la renovació de l'estiu passat; des del punt de vista esportiu, perquè ara per ara no sembla una peça indispensable per al conjunt blaugrana, i des del punt de vista social, perquè l'aficionat culer ja no el rebria amb els braços oberts com ho hauria fet l'any passat, després d'haver jugat amb el seu futur i haver-ho anunciat a través d'un documental.