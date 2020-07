Chelsea o Bayern, rival del Barça a la Champions si elimina el Nàpols

Primer l'obligació de batre el Nàpols, Chelsea o Bayern i l'opció de jugar-se un lloc en la final amb el Manchester City de Pep Guardiola o recuperar un clàssic continental amb el Reial Madrid. El Barça ha conegut aquest divendres el seu camí cap a la final de la Lliga de Campions en el sorteig que s'ha celebrat a la seu de la UEFA de Nyon, Suïssa. Formar part de la final a 8 de Lisboa passa per superar l'eliminatòria de vuitens de final contra el Nàpols el 7 o 8 d'agost al Camp Nou, amb el punt intangible del factor camp.

Els aparellaments han definit una ruta complicada pel conjunt de Quique Setién. Es veurà les cares a Chelsea o Bayern en uns hipotètics quarts de final, amb el vigent campió d'Europa manant en el resultat global (3-0). El rival a semifinals sortirà del xoc de vuitens entre Reial Madrid-Manchester City i Juventus-Lió. Una vegada més no hi haurà clàssic en la final de la Champions, però sí unes semifinals entre els dos grans equips de la Lliga Santander. L'Atlètic de Madrid, ja classificat per a quarts, jugarà contra el Leipzig. A semifinals es trobarà a l'Atalanta o al París Saint-Germain de Neymar.