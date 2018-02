El Chelsea, la víctima que li faltava a Messi

Amb el braços enlaire i agitant la graderia on s’amuntegaven els 2.000 culers i escaig que havien viatjat a Londres. Així va celebrar Lionel Messi el primer gol que marca al Chelsea en els nou partits que fins ara ha disputat contra els blues. Un gol fruit de l’encert d’Andrés Iniesta que es va endur una molt mala passada de Christensen a Rüdiger, una pilota que va córrer molt lenta en paral·lel a la frontal de l’àrea. Va ser l’únic error que va fer l’equip d’Antonio Conte al llarg dels noranta minuts. El Barça sortia viu gràcies a dos dels seus cracs, el 8 i el 10, perquè va ser Iniesta qui en aquesta ocasió va donar la bimba a Messi perquè l’empenyés a la porteria, molt ajustada al pal dret de Courtois. Messi feia cinc partits que no marcava. Amb el d’ahir, s’espolsava una possible angoixa que el podria haver començat a tenallar.

Messi va llançar una galleda d’aigua freda als 37.741 espectadors que fins aquell moment havien estat fent de Stamford Bridge una veritable olla de pressió. Per fortuna per als de Valverde, el record de l’ Iniestazo del 2009 va tornar a planar sobre l’estadi. La caldera en què fins aleshores el Barça havia sobreviscut i patit, de vegades més a prop del 2-0 que no pas de l’empat, va emmudir uns segons abans de tornar a la càrrega. De fet, ahir el guió de Conte, que havia pronosticat que seria als seus a qui els tocaria patir, es va invertir molt, especialment a la primera part.

Aparició providencial

L’aparició de Messi al punt de penal de la mateixa porteria on Iniesta havia marcat nou anys abans va ser, a més de providencial, pràcticament l’única efectiva que va fer ahir, juntament amb la centrada que al minut 15 de la primera part va regalar a Paulinho perquè el brasiler rematés desviat. Un Paulinho, d’altra banda, molt desdibuixat durant l’hora curta que va ser damunt la gespa abans de ser substituït per Aleix Vidal.

Messi va estar encerclat tota l’estona a dins de la gran xarxa d’homes que Conte havia teixit al centre per aturar-lo. Amb tot, va fer el que l’estrella del Chelsea, Hazard, no va ser capaç de fer, tot i que el belga va tenir un parell de molt bones ocasions per batre Ter Stegen. Dotze anys després d’aquella imatge en què Messi va ser envestit per Del Horno, dotze anys després que Mourinho l’acusés per allò de fer teatre, el petitó va augmentar una mica més la seva llegenda.

L’empat és gairebé una victòria, i les tres setmanes que passaran fins que es disputi la tornada al Camp Nou poden aportar a l’equip el temps necessari per recuperar-se d’un mes de gener molt exigent, amb la Copa del Rei pel mig.

El partit va respondre a les expectatives i sobretot a la història dels duels a Stamford Bridge. Un camp incòmode per als del Barça per les dimensions del terreny de joc, que sembla que els ofegui. Una mica com Paulinho ahir, que gairebé va ofegar tot l’equip, especialment Sergi Roberto.