El Comitè de Defensa de la República del Barça es posa en marxa aquest dissabte

260x366 Cartell de la marxa blaugrana / @Cdrfcb Cartell de la marxa blaugrana / @Cdrfcb

El Comitè de Defensa de la República (CDR) del Barça es posarà en marxa aquest dissabte, quan ha convocat una concentració a la plaça Osca (10.30 hores) des de la qual realitzarà una marxa fins al Camp Nou.

"Socis, simpatitzants, seguidors i penyistes pensem que cal articular un espai d'acció per a la democràcia, la llibertat i les nostres institucions; un espai de mobilització bastit des de la pluralitat interna innata del nostre club i en els valors tan profundament arrelats del Barça; un espai de treball per a tot allò en el que creiem i que és indestriable de la nostra vida com a barcelonistes", diuen els promotors de la iniciativa.

540x306 Reivindicació al Palau / @ARAAlexGozalbo Reivindicació al Palau / @ARAAlexGozalbo

Tant el Camp Nou com el Palau Blaugrana han acollit en els últims partits diferents reivindicacions per demanar l'alliberament dels presos. Els Dracs 1991 i Sang Culé han estat els dos grups d'animació més actius.