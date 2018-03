La Copa perd poder de seducció

“Som-hi, culers! La 30a ens espera! Sol·licita ara les entrades per a la final de la Copa de la Rei, Sevilla-Barcelona”. Amb aquest missatge de text, el FC Barcelona va intentar ahir al matí fer una última crida a tots els socis de l’entitat blaugrana perquè s’animessin a comprar entrades per a la final de la Copa del Rei, que es disputarà el 21 d’abril a les 21.30 hores a l’estadi Wanda Metropolitano de Madrid. Ahir, a les set del vespre, es va acabar el termini que havia deixat el club als socis per sol·licitar una de les 16.223 entrades que havien posat a la seva disposició (de les 23.858 cedides per la Federació Espanyola). En un fet sense precedents recents, la xifra de sol·licituds va ser inferior a l’ofertada. El club només va rebre una demanda total de 10.510 entrades.

Aquests socis, a banda de tenir l’entrada assegurada, seran els primers a escollir zona a l’estadi. Per tant, decidiran quin preu paguen (oscil·larà entre els 45 i els 190 euros). Pel que fa a les 4.056 entrades ofertes als penyistes, aquestes sí que es van exhaurir i el portaveu blaugrana, Josep Vives, va confirmar a Barça TV que, entre els penyistes, hi ha una demanda “pràcticament del doble” de les 4.056 ja exhaurides. Ara el club ha decidit obrir un nou procés de venda directa de les 5.713 entrades sobrants que es farà entre el 28 de març i el 2 d’abril i que estarà obert als socis, als penyistes i als titulars del carnet de compromís.

Una crida ineficient

La crida que el Barça va fer ahir als socis no va tenir efecte. El fet de conquistar per a les vitrines del museu la trentena Copa de la història del club -amb 29, el Barça és l’equip que més en té, seguit de l’Athletic, amb 23- i l’oportunitat de guanyar el trofeu per tercera vegada consecutiva no han sigut motius suficients. L’any passat, en una final davant un rival força menys suculent que el Sevilla, com va ser l’Alabès, el club va rebre una demanda de 17.830 entrades sobre 13.125 oferides. També és cert que, la temporada passada, la Copa va ser l’última bala que li va quedar a l’equip que llavors dirigia Luis Enrique d’alçar un trofeu, ja que el Reial Madrid s’havia adjudicat la Lliga i el Juventus havia acabat amb el camí dels blaugranes a la Lliga de Campions.

Aquest any el panorama és diferent i diversos factors ajuden a explicar per què la demanda d’entrades per part dels socis no ha sigut superior a l’oferta del club. Un dels motius es pot trobar en el fet que, per a aquesta final de Copa, el Barça ha estipulat que les entrades només es lliuraran a Madrid el dia abans o el mateix dia de la final al pavelló número 2 d’Ifema, el recinte firal de Madrid, ubicat a una hora a peu, aproximadament, del Wanda Metropolitano. Per això, el club ha habilitat un sistema d’autocars llançadora per traslladar els socis del pavelló a la fan zone, situada a un quilòmetre de l’estadi. El Barça també preparà un dispositiu a Ifema per agilitzar la recollida d’entrades i no convertir-ho en un procediment incòmode en una jornada festiva com és una final de Copa, ja que les entrades seran nominals i, tot i que un mateix soci en la seva sol·licitud pot demanar fins a set entrades més per a altres socis -situats a la mateixa zona de l’estadi-, cadascun les haurà de recollir de manera presencial a Madrid. D’altra banda, si es vol cedir una entrada a un altre soci que no l’hagi sol·licitada, només es podrà fer “acreditant-ne el motiu (malalties, baixes laborals, accidents...)”, segons explica el club. Des del Barça defensen aquests procediments per evitar “qualsevol possible ús fraudulent” de les entrades. De fet, aquesta metodologia el club ja l’ha aplicat en els desplaçaments d’aquesta temporada perseguint l’objectiu d’acabar amb “males praxis”.

Una altra novetat és que cada soci ha hagut d’abonar un dipòsit de 30 euros en el moment de sol·licitar l’entrada, que li seran descomptats del preu final. El club justifica aquesta mesura per evitar el que, segons expliquen, han detectat en altres casos: “Alguns socis utilitzaven altres carnets per assegurar-se una entrada i, en cas de tenir-ne de sobrants, no les recollien”. Un fet que el Barça també qualifica com a mala praxi. D’altra banda, el club també atribueix que no s’hagin sol·licitat totes les entrades al fet que encara no hi ha un “ambient de Copa” o a “haver jugat tantes finals de Copa seguides”, cinc.

Ja sigui perquè els socis no acaben de veure clares les mesures estipulades pel club per lluitar contra les “males praxis” o perquè potser prefereixen invertir en unes hipòtetiques semifinals (o final) de la Champions, la final de la Copa -declarada ahir per la Comissió d’Antivolència d’alt risc- ha perdut, de moment, pistonada.