Cornellà, l'última esperança blanc-i-blava

Una victòria i un empat. Així acabaven per l'Espanyol els derbis disputats la temporada passada al seu estadi. El perimer a la Copa, el segon a la Lliga. Només a l'RCDE Stadium els blanc-i-blaus han trobat les eines per poder frenar, ni que fos mínimament, el seu màxim rival. Mentre al Camp Nou gairebé tot han sigut golejades, a la nova casa de l'Espanyol l'equip ha pogut igualar una mica les forces en un duel desigual per naturalesa per la diferència abismal de pressupost entre les dues entitats centenàries.

Deien els experts en fer travesses que en un derbi sempre s'havia de posar un triple, per més exagerada que fos la diferència entre ells. Perquè en un partit com aquest les forces sempre tendeixen a igualar-se, sobretot per a l'equip que juga a casa. I l'Espanyol s'ha agafat al peu de la lletra aquesta premissa contra el Barça. Encara, això sí, que als blanc-i-blaus els queda un repte per complir, derrotar el seu màxim rival en partit de Lliga. "I volem ser els primers a fer-ho!", exclamava Rubi a la prèvia del partit. "Si aconseguim veure l'Espanyol d'abans del Getafe i del Girona, tindrem opcions, sens dubte", afegia l'entrenador, insistint que era clau tenir el suport del públic. "Esperem ser més de 30.000", pregava Rubi.

Rubi fa una crida a l'afició perquè hi hagi "més de 30.000 aficionats" a l'RCDE Stadium

Inaugurat a l'agost del 2009, l'RCDE Stadium -conegut popularment com Cornellà-El Prat- ja ha acollit onze derbis, nou de Lliga i dos de Copa. El que no ha acabat d'anar bé ha estat l'assistència, que se situava l'any passat poc per sobre dels 23.000 espectadors, entre el 56% i 57% de la capacitat de l'estadi. Una xifra que ha anat notablement a la baixa: els dos primers anys es va ratllar el ple absolut, de 40.000 assistents. Els dos següents n'hi havia uns 35.000 i després la xifra s'havia mogut a l'entorn dels 30.000, fins a la davallada del curs passat. Al Camp Nou, en canvi, la xifra ha sigut constant, d'entre 85.000 i 90.000 espectadors, entre el 85% i el 90% de l'aforament.

L'estadística afavoreix el Barça

Certament, el Barça gairebé sempre n'ha sortit victoriós -sis triomfs-, però hi ha empatat quatre vegades i ha encaixat una derrota, la de fa gairebé un any, en un derbi calent de Copa que es resoldria a la tornada al Camp Nou a favor dels blaugranes.

Volem ser els primers a guanyar el Barça en Lliga Rubi Entrenador de l'Espanyol

Les xifres s'entenen millor mirant què ha passat a Can Barça. En aquests onze duels els blaugranes sempre han guanyat, dues vegades per 5-0, una altra per 5-1, dues per 4-0 i dues més per 4-1. En total, 37 gols a favor (3,4 de mitjana) i només tres en contra. En canvi, al nou estadi periquito, el Barça tan sols ha pogut anotar cinc gols en una ocasió (1-5, la temporada 2010/11). La resta, partits molt igualats en joc i en el marcador, inclòs el 0-3 de fa dues temporades.

A l'RCDE Stadium l'Espanyol no ha pogut augmentar gaire la seva efectivitat golejadora, ja que tan sols ha anotat quatre gols en aquests onze partits. Això sí, gairebé sempre que ha marcat n'ha tret rendiment: una derrota, dos empats i la victòria per la mínima. Però, sobretot, destaca la capacitat defensiva per frenar el seu màxim rival ciutadà. A Cornellà el Barça 'només' ha pogut fer 17 gols (1,5 de mitjana), menys de la meitat dels anotats al seu estadi.