Coutinho i Suárez tornen a un estadi hostil on ja han guanyat

Fa onze anys de l’última vegada que el Barça va jugar a Old Trafford. Malgrat haver-se trobat els últims anys en dues finals de la Champions, el 2009 (Roma) i el 2011 (Londres), en què el Barça va passar la mà per la cara al conjunt anglès, l’últim precedent del conjunt blaugrana a Old Trafford data del 2008 i aquest sí que és un record daurat per al Manchester United. Aquell 23 d’abril de fa onze anys els red devils es van imposar 1-0 a la tornada de les semifinals d’una Champions que acabaria aixecant l’equip d’Alex Ferguson. D’aquell duel, només Messi repetirà a l’onze al Barça.

“Quin pla pots tenir contra un dels millors del món?”, es preguntava en la prèvia el tècnic del United, Ole Gunnar Solskjaer. Malgrat confessar que no té un pla concret per aturar l’argentí, el tècnic noruec va afirmar que Messi, tot i ser “un jugador que quedarà per a la història”, no “és impossible d’aturar”. “El partit no consisteix en un United contra Messi, el Barça també té molts altres jugadors amb molta qualitat, com Suárez i Coutinho”, va dir. Qui sap si per la ment de l’entrenador noruec va passar el record dels gols que tant l’uruguaià com el brasiler han marcat a Old Trafford amb el Liverpool, un estadi on seran rebuts de manera hostil pel seu passat al club d’Anfield. “És normal que ens xiulin al Luis i a mi per haver jugat al Liverpool, però això no suposa res. Pot ser un incentiu per jugar millor i estar encara més concentrats”, va explicar Coutinho en una entrevista al Daily Mirror. Malgrat no ser un derbi ciutadà, la rivalitat entre el United i el Liverpool és un clàssic del futbol anglès.

La rebuda del passional públic que aquesta nit poblarà Old Trafford serà encara més hostil per a Luis Suárez, ja que l’any 2011 va ser sancionat per la Federació Anglesa, que va determinar que havia insultat i havia tingut un comportament racista amb el llavors jugador del United Patrice Evra en un partit a Anfield. Suárez va ser castigat amb vuit partits i una multa de 40.000 lliures.

El davanter blaugrana tindrà una rebuda hostil en un estadi on ja sap el que és guanyar: el 2014 el Liverpool s’hi va imposar 0-3 amb dos gols de Gerrard i un de l’uruguaià. Coutinho va disputar els últims minuts d’aquest partit. La temporada anterior Suárez també havia marcat a Old Trafford en un matx que va acabar amb victòria local (2-1). Coutinho també ha marcat a Old Trafford: s’hi va estrenar el 2016 en un partit que va finalitzar amb empat (1-1).

Quan Solskjaer i Piqué van fer gol

“Tenir Suárez amb nosaltres és collonut. És un davanter que defensa, roba pilotes, ataca... És increïble”, va opinar sobre l’uruguaià un Gerard Piqué que també viurà una nit especial a Old Trafford. El central català torna a la que va ser casa seva entre el 2004 i el 2006, abans de marxar cedit al Saragossa i després fitxar pel Barça. Piqué i Solskjaer van coincidir al vestidor red devil. De fet, fins i tot tots dos van marcar en un mateix partit. Va ser en un enfrontament amb l’equip de reserves el 2006, quan Piqué tenia 19 anys i Solskjaer 33. El noruec estava recuperant sensacions amb el filial després de molt temps castigat per les lesions i va jugar un duel contra l’equip de reserves del Tottenham en què es van imposar 2-0 amb gols de Piqué i Solskjaer. El tècnic va ser qui va rememorar aquest partit, i en va fer broma: “No sé si això vol dir que Piqué és molt jove o jo molt vell”. “Era un xicot fantàstic, hi crèiem molt, i no va tenir gaire sort, perquè quan jugava amb nosaltres tenia al davant una de les millors parelles de centrals del món: Vidic i Ferdinand. És un gran central, va molt bé de cap, sap liderar les defenses i genera molt bon ambient al vestidor”, va dir Solskjaer.

“Tenia 17 anys quan vaig arribar al Manchester i va ser un gran company al vestidor, que em va ajudar a adaptar-me. Amb ell el United està fent una gran feina”, va respondre Piqué. Una admiració mútua que avui deixarà pas a la rivalitat durant 90 minuts.