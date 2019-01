Coutinho continua sense trobar el camí del gol

Malgrat que es puguin treure poques coses positives del partit d’ahir del Barça, Messi sempre dona alegries. En el partit en què Nélson Semedo es va estrenar com a golejador amb el Barça després de 59 duels, l’argentí va certificar la ratxa de victòries més llarga a la Lliga amb Valverde (8) amb un gol marca de la casa. Messi porta set partits seguits marcant i el Barça, 32 jornades perforant la porteria contrària a domicili. Però la regularitat de Messi està a l’abast de pocs. En canvi, hi ha futbolistes que voldrien trobar la regularitat i no ho aconsegueixen, com Philippe Coutinho. El brasiler segueix en el seu particular calvari, del qual sembla no aixecar cap.

Ahir, en un altre partit molt gris individualment, el brasiler va gaudir de dues ocasions clares que no va saber transformar. A part d’aquestes dues aparicions puntuals, a l’ex del Liverpool no se’l va veure gaire més. I, malgrat una nova pobra actuació del fitxatge més car de la història del Barça, Valverde el va mantenir els 90 minuts sobre el terreny de joc. En roda de premsa, el Txingurri el va defensar argumentant que “Coutinho és un jugador que sempre ho intenta; que tingui ocasions de gol és molt positiu”.

El declivi del rendiment de Coutinho va començar quan Dembélé el va avançar aprofitant la lesió que el va apartar dels terrenys de joc a la primera volta de la Lliga. Ara la situació que se li presenta és la contrària. En el millor moment de forma del jugador francès, una inoportuna lesió al turmell li brinda l’oportunitat de recuperar la plaça vacant per acompanyar el millor duo atacant de la Lliga, Leo Messi i Luis Suárez. El brasiler ho intenta i Valverde el defensa, però necessita trobar el seu millor futbol per tornar a meravellar amb els gols que ha demostrat que pot fer.