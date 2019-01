Coutinho, el nou maldecap del Barça

Ernesto Valverde ja sabia que al final del partit contra el Llevant li tocaria parlar de Philippe Coutinho. Durant el primer temps de la derrota al camp de l’equip valencià el tècnic blaugrana es va fer un fart de fer ganyotes de desaprovació cada cop que els seus jugadors perdien accions individuals contra un Llevant molt més motivat. I un dels jugadors que més duels va perdre va ser precisament Coutinho, el futbolista més car de la història del Barça, que va arribar a perdre fins a 10 pilotes només en el primer temps d’un partit que era una bona oportunitat per permetre-li reivindicar-se. Però no va ser així. Malgrat que el penal que ell mateix va demanar xutar al final del partit va acabar amb un gol que maquillava el resultat i feia més factible aixecar l’eliminatòria, el partit de Coutinho al Ciutat de València va ser ben dolent.

“Quan no jugava Dembélé tothom preguntava per Dembélé. Ara juga Dembélé i no juga Coutinho... i passa el mateix, tothom pregunta per Coutinho. Els jugadors han de treballar per canviar de situació. Si un jugador no juga, li toca canviar les coses. Ara tant Dembélé com Coutinho tenen minuts i en tindran. Coutinho ens donarà moltes coses positives”, va argumentar l’entrenador blaugrana al final del partit, quan li van preguntar per un Coutinho que, efectivament, els últims mesos ha perdut el duel amb Ousmane Dembélé per ser el tercer nom propi en un trident ofensiu blaugrana on Lionel Messi i Luís Suárez són ara mateix intocables. Si l’exjugador del Liverpool va engrescar en la seva primera temporada com a blaugrana, quan va arribar en el mercat d’hivern, aquesta temporada ha anat veient com mica en mica perd pes en un equip que no l’enyora gaire quan no juga. I quan juga no sempre marca diferències. Al camp del Llevant, de fet, va arribar a perdre 17 pilotes.

Els agents, enfadats amb el Barça

De fet, els representants de Coutinho, Kia Joorabchian i Giuliano Bertolucci, van arribar a posar-se en contacte amb el Barça per manifestar la seva disconformitat pel paper del brasiler a l’equip. Coutinho, que va abandonar el Liverpool en una operació que, sumant primes, s’eleva per sobre dels 160 milions d’euros, ha vist com Valverde el sacrifica les últimes jornades. Des del Barça afirmen que no hi ha hagut cap queixa formal dels agents de Coutinho i ho justifiquen dient que es tracta de “converses habituals amb els agents dels jugadors, un intercanvi d’opinions normal”, perquè, de fet, la decisió de si Coutinho juga o no juga és cosa només de Valverde. Els agents de Coutinho, però, no han amagat que els ha sorprès negativament veure com un dels jugadors més cars del món deixa de tenir protagonisme al Barça, i això ha afegit pressió a un Valverde que es va mostrar ferm en el seu discurs: si Coutinho vol jugar s’haurà de guanyar un lloc a l’equip. A l’entorn del brasiler tampoc han agradat les paraules de l’ajudant de Valverde, Jon Aspiazu, que en la prèvia del partit contra el Llevant va afirmar al canal de televisió Gol que “Coutinho segurament no està en el mateix estat de joc que la temporada anterior i Dembélé li ha passat una mica per sobre”.

Dembélé, a l’alça

El destí de Coutinho, de fet, va lligat al del francès. Els dos fitxatges més cars de la història del club lluiten per una sola posició perquè Valverde prefereix no situar Coutinho al mig del camp, on l’aposta de futur és Arthur Melo. Coutinho, que va arribar en part per intentar fer oblidar l’absència d’Iniesta, gairebé no ha jugat al mig del camp sinó sempre en atac, on la temporada anterior va brillar. Aquesta segona temporada de blaugrana, però, Coutinho ha vist com la reacció de Dembélé l’ha posat en una situació incòmode. El francès va caure a la banqueta, en part per la seva manera d’entendre el joc, més individual, en part pels seus actes d’indisciplina, però les últimes setmanes l’exjugador del Rennes i el Borussia de Dortmund ha reaccionat tant dins com fora del terreny de joc i ha aconseguit la titularitat.

El francès, que ha jugat gairebé els mateixos minuts que el brasiler (1559 de Coutinho i 1627 de Dembélé), ha marcat 10 gols i ha donat cinc assistències, xifres superiors als sis gols i quatre assistències de brasiler, que cada cop juga menys minuts. De fet, no marcava cap gol des de feia tres mesos, contra el Madrid el 28 d’octubre. Dins del Barça tothom afirma que és qüestió de temps tornar a veure la millor versió de Coutinho. Però, mentre no arriba, un crac milionari fa mala cara al vestidor del líder de la Lliga.