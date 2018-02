Coutinho, a la recambra mentre Aleix creix a la banda

Ernesto Valverde va deixar clar amb la seva alineació que Philippe Coutinho encara necessita rodatge per formar part de la columna vertebral del Barça. El brasiler va haver d’esperar al segon temps per sortir a la gespa, buscant encara el seu espai per la banda dreta primer -gairebé de manera testimonial- i situant-se a l’altre costat després, on se sent més còmode i va trobar puntualment Leo Messi i Luis Suárez. “El Leo té tendència a iniciar des del costat, i ens hi hem d’adaptar”, va dir Valverde per explicar la situació de Coutinho sobre la gespa, sempre en relació a l’àrea d’influència de Messi.

Amb Suárez, Coutinho es coneix de la seva etapa al Liverpool, i el va buscar tres vegades entre un bosc de jugadors xe, amb passades a l’interior de l’àrea perquè l’uruguaià rebés d’esquena i fes de boia per trobar una passada a jugadors que arribessin des de segona línia.

Aleix Vidal va ser l’escollit per donar “amplitud i profunditat” a l’equip, va explicar Valverde, que també va assenyalar que va ser un partit similar al “de l’Espanyol”. El jugador català va admetre que “prefereix jugar d’extrem”, i va mostrar una gran química amb Sergi Roberto intercanviant posicions i, fins i tot, buscant passades interiors de mèrit. Amb un València que va concedir espais “per fora”, Aleix va aprofitar una nova oportunitat i va assegurar que mai s’havia plantejat marxar del Barça en aquest mercat.