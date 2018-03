Coutinho: "Arthur té molta qualitat i personalitat"

Els futbolistes del primer equip masculí i femení del Barça, Philippe Coutinho i Alexia Putellas, han participat com a padrí i padrina en la presentació de l'acte que ha donat el tret de sortida a la 18 edició del torneig de futbol formatiu MICFootball 2018 que es disputarà entre el 27 de març i l'1 d'abril i comptarà amb més de 7.000 nois i nois de 42 països diferents. Durant l'acte, Coutinho ha estat preguntat pel possible nou fitxatge del Barça, el seu compatriota Arthur: "Té molta qualitat i personalitat. Això es veu a la gespa, però fora del camp és una grandíssima persona".

El brasiler també ha parlat del partit de la Champions contra el Chelsea: "És molt dur no poder jugar, però animaré com un afcionat més. El Chelsea és un rival molt dur, però hem de jugar com sap el Barça i marcar un gol ben aviat". També s'ha referit a Neymar: "Comparteixo la selecció amb ell i és un privilegi jugar plegats". El brasiler ha admès que li agradaria poder jugar amb Neymar i li ha obert les portes a tornar al Barça.

Coutinho també ha parlat del partit de dissabte contra el Màlaga i l'assistència que li va donar Dembélé: "És un gran jugador, la jugada del meu gol és tota seva. Els dos hem arribat nous i estem adaptant". També s'ha referit al retrobament amb Luis Suárez, amb qui havia coincidit al Liverpool, i de que hi celebrat tornar a jugar plegats. L'atacant bluagrana també ha volgut donar importància a la final de Copa del Rei, que sí que podrà disputar, i ha dit que està "molt content d'estar al Barça".

Durant l'acte, Cotuniho, tres cops campió del MIC amb Brasil, també ha explicat que de petit se li deia 'Philippinho' perquè era "petitet" i la seva família i el seus companys l'anomenaven així. Per últim, el brasiler ha tingut un missatge per als participants del torneig: "Respecteu les normes, però gaudiu jugant a futbol i feu-ho amb alegria".

Alexia Putellas avisa que "ho donaran tot"

L'edició d'aquest any del MIC ha recuperat la categoria G (Femení-Aleví-Infantil). La jugadora del Barça, Alexia Putellas, ha animat a les més joves a "gaudir jugant a futbol" i que aprofitin l'oportunitat de participar en el torneig. La catalana també ha destacat que el MIC aposti pel futbol femení. Respecte l'empat d'aquest diumenge contra l'Atlètic de Madrid, Putellas ha recordat que encara queden vuit partits i que "aniran a per totes" i que no poden "punxar". L'Atlètic és líder a un punt del Barça. La futbolista també ha convidat al públic a assistir el pròxim 28 de març a la tornada dels quarts de final de la Champions entre el Barça i l'Olympique de Lió. Per últim, Putellas ha valorat que el futbol femení "ha evolucionat molt els últims anys i ho continuaran fent".

En la presentació, també s'ha parlat força del MICIntegra, la secció del torneig per a persones amb discapacitat intel·lectual i que aquest any arribarà a la sisena edició. Diferents personalitats del món del futbol i del Barça han estat presents en l'acte d'avui, com el responsable de Relacions Institucionals i Esportives del club blaugrana, Guillermo Amor, els responsables del futbol formatiu amateur del Barça, Aureli Altimira i Albert Roura, o el Secretari General de l'Esport a Catalunya, Gerard Figueras, entre altres.