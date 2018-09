Coutinho: "Volem tots els títols, però la Champions és una competició molt important"

Philippe Coutinho, que aquest dimarts debutarà amb el Barça a la Lliga de Campions contra el PSV, s'ha mostrat molt "il·lusionat" per aquest partit. "Era molt dur haver de veure els partits i no poder ajudar l'equip", ha confessat. El brasiler s'ha mostrat ambiciós: "Tenim moltes ganes de fer-ho bé, lluitarem per tots els títols, però la Champions League és el més important. Fa anys que el Barça no guanya aquesta competició i tots en tenim moltes ganes". Coutinho també ha parlat d'Andrés Iniesta: "És difícil que em comparin amb ell, és un geni, i els dos tenim la nostra manera de jugar. Però que em comparin amb ell és un gran elogi".

El brasiler també ha parlat dels fitxatges d'aquest estiu, dels quals Messi ha lloat Arthur: "És difícil escollir-ne un, em quedo amb els quatre". Respecte al grup del Barça, amb Tottenham, Inter i PSV, ha defugit que el Barça i el conjunt anglès siguin els favorits: "Els favoritismes els deixem fora del camp, a cada partit entrem al 100% i amb ganes de guanyar". Coutinho ha valorat el joc de l'equip, criticat malgrat els bons resultats: "Les crítiques sempre hi seran. És cert que alguns partits no els hem començat com hauríem d'haver-ho fet, però estem bé a la classificació i hem de seguir guanyant i fent bons partits".

Obsessió per guanyar la Lliga de Campions? "Són ganes, no és una obsessió. També tenim ganes de guanyar la Lliga i la Copa del Rei. És evident que tots somiem a guanyar aquesta competició". Per fer-ho, Coutinho ajudarà Messi, Suárez i Dembélé: "Jugar amb ells ho fa tot més fàcil. De vegades li fas una mala passada a Messi i ell acaba fent una bona jugada. Ho fa tot fàcil". Com pot ser que el Barça només hagi guanyat una de les últimes Lligues de Campions amb Messi? "No ho entenc, és el millor de la història i té moltes ganes de guanyar-la".

"Assemblar-me a Iniesta? He de millorar en tot"

Coutinho també ha valorat si se sent més còmode al mig del camp o jugant de davanter: "En tema de posicions sempre he dit que treballaré per aprendre en cada posició. Intento adaptar-me a totes les posicions que el míster em demana. En què he de millorar per assemblar-me a Iniesta? En tot". Coutinho també ha parlat de la possibilitat que el Girona-Barça es jugui a Miami: "És un tema més dels capitans que la de resta dels jugadors. El que pensi jo no canviarà gaire les coses".

Coutinho també s'ha reafirmant en la seva decisió de fitxar pel Barça: "El gener passat [quan va poder sortir del Liverpool] va ser molt complicat, però volia venir. La meva família està contenta i estic molt content de ser aquí. És un somni jugar amb els jugadors que hi ha al Barça".