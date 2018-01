Cristian Tello: “No vaig tenir cap opció, el Barça ja tenia decidit vendre’m”

Cristian Tello va debutar a Primera Divisió amb el Barça el gener del 2012 després de passar pels equips de futbol formatiu del club blaugrana, de la Damm i de l’Espanyol. Al Camp Nou va jugar tres temporades, fins al 2014, quan el club el va convidar a canviar d’aires. Després de jugar cedit al Porto i al Fiorentina, aquest estiu passat va ser venut al Betis. Al club verd-i-negre s’ha fet un lloc entre els titulars i arriba al partit contra el Barça en ratxa, després d’haver marcat en els dos últims partits de Lliga.

Pel que fa al joc i als resultats, el partit us arriba en un bon moment.

Penso que no podem arribar millor. Hem començat l’any amb dues victòries i amb molta moral. Sabem que si fem les coses bé, podem posar-l’hi difícil al Barça. Tot i que no serà fàcil. Més enllà de la derrota amb l’Espanyol, és un equip que ha millorat respecte a l’any passat, sobretot en la pressió. A més de la qualitat dels jugadors que tenen.

Vau tenir l’ensopegada de la Copa, contra el Cadis, però per la resta està sent una gran temporada del Betis.

Aquella eliminació ens va fer mal perquè era una competició que ens feia molta il·lusió. De totes maneres, ja ho hem oblidat. Hem fet una primera volta de Lliga molt bona i hem començat el 2018 amb dues victòries. Ens vam adaptar ràpid al que ens demanava l’entrenador. Tenim una bona plantilla i estem treballant molt bé. Hem de millorar cosetes però estem en línia ascendent. Els dos últims partits ho demostren.

I, en el teu cas, estàs en un moment dolç de la temporada. I potser fins i tot de la teva carrera.

Vaig acabar l’any amb molta confiança. Ho jugava gairebé tot. El míster em va transmetre que comptava amb mi. Esclar que estic molt content per com em van les coses. I més ara, que tinc la sort de cara i m’estan entrant els gols.

No sé si el Betis, i aquest en concret que està entrenat per Quique Setién, et va bé per la teva manera de jugar.

De fet, si vaig venir al Betis és per l’entrenador. Tots sabem que és un tècnic que prefereix jugar, pressionar a dalt, treure la pilota des del darrere, tenir la possessió... tot això em beneficia.

Sempre es diu que quan es marxa del Barça costa adaptar-se als nous clubs. En el teu cas, sembla que t’ha anat bé.

Es diu això de l’adaptació perquè el joc del Barça només el fa el Barça. Però jo, en les meves cessions, he tingut sort. Bé, més que sort, potser és que vaig saber escollir bé. Primer vaig anar al Porto amb Lopetegui, que sabia perfectament el futbol que feia. I després, el mateix va passar al Fiorentina, on l’entrenador també em coneixia. Això em va ajudar. I ara, finalment, el Betis.

Aquesta temporada s’acaba amb un premi gros, el Mundial. ¿Veus opcions d’entrar a la selecció?

Per somiar que no quedi! Entrar a la selecció és molt difícil. Hi ha molt bons jugadors i cal estar a un nivell molt alt per fer-s’hi un lloc. Tinc la sort que el seleccionador em coneix i sap què puc aportar si en algun moment decideix comptar amb mi. Per ara estic content com van sortint les coses. Primer crec que han d’anar bé individualment i com a equip. I quan això passa, després creixen les opcions.

Jugues contra un rival especial, el Barça. ¿Et sap greu com va acabar la relació amb el club?

Bé... D’una banda, al Camp Nou hi estava molt a gust. De l’altra, necessitava minuts. Vaig anar al Porto i a la Fiore, i potser sí que estava preparat per tornar i fer-ho amb força i molta experiència. Però no vaig tenir aquesta oportunitat i després va venir l’opció de jugar al Betis. En el fons, el que volia era tornar a la lliga espanyola.

Després de dues cessions, finalment el Barça et va traspassar a l’estiu. ¿No hi va haver cap opció de quedar-te?

Tornava de la cessió al Fiorentina, que va ser una bona cessió perquè ho vaig jugar gairebé tot. Però no, no hi va haver ni tan sols l’opció de començar la pretemporada. El club ja tenia decidit vendre’m tant sí com no.

Ara tens 26 anys. ¿Toca estabilitzar-se al Betis o t’imagines el futur en algun altre lloc?

M’agradaria estar un temps aquí. És un club que m’està donant molta confiança, des de l’entrenador fins a Serra Ferrer [director esportiu]. M’hi trobo a gust. Però també sé que és un club que a la mínima necessita vendre. Si això passa, estaré a disposició del club per fer el que considerin oportú.

Però si has de canviar...

Si hagués de canviar d’aires pel que fos, m’agradaria que fos un equip de la lliga espanyola. He estat tres anys fora i ja tenia ganes de tornar.