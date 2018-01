Piqué, sobre les eleccions del 21-D: "M'agradaria que es respectés el resultat, i el resultat no s'està respectant"

Gerard Piqué ha signat aquest dilluns al migdia el seu nou contracte amb el Barça, que el vincularà al club blaugrana el que resta de temporada i quatre anys més, fins al 2022. Després de l'acte de la signatura, en què ha estat acompanyat del president del Barça, Josep Maria Bartomeu, i de les tradicionals fotos a la gespa del Camp Nou, Piqué ha parlat sense defugir els temes d'actualitat.

El central ha volgut deixar clar un missatge que portava des de casa. En aquest cas sobre la situació política que viu Catalunya i els resultats del 21-D: "M'agradaria que es respectés el resultat, i el resultat no s'està respectant".

Una de les qüestions que ha aparegut és la polèmica amb l'Espanyol pel fet que Piqué remarqués diferents cops "l'Espanyol de Cornellà". "No me'n penedeixo", ha sentenciat el defensa, que ha deixat caure que ara ve el derbi de Lliga i "després en zona mixta ja et donaré titulars, si vols". "L'Espanyol està a Cornellà, és una obvietat", ha afegit posant un altre exemple: "Aquest cap de setmana la Penya jugava a Badalona i és de Badalona". Quan se li ha insistit sobre aquesta polèmica, "Aquesta temporada no m'hauràs vist cap paraula sobre le Madird o la seva afició2

La possibilitat de ser quart capità ha sortit repetidament a la roda de premsa. A Piqué li agradaria, tot i que ho ha volgut relativitzar. "A vegades faig més soroll del compte, i entenc que el vestidor prefereixi un altre tipus de capità. En algunes coses sé que no sóc exemple, sóc com sóc i seré sempre així", ha explicat Piqué.

El futbolista s'ha referit a la futur marxa del jugador del planter Sergio Gómez al Borussia Dortmund. Piqué ha defensat que "prendre una decisió així és ser molt valent". "Aquí ho tens tot", ha sentenciat el defensa.

Penúltima renovació

El president ha deixat clar que "no serà l'última" renovació del central: "Encara en farem alguna. Amb la joventut que té queden molts títols per guanyar", ha dit Bartomeu. "Si compleixo el contracte seran 14 anys a can Barça, tota una vida", ha respost Piqué, que ha dit que ja es veurà si finalment torna a signar un nou contracte abans del 2022. El defensa ha dit que la renovació és un procés "natural", i que espera acabar la seva carrera al Camp Nou: "Espero acabar aquí. No em veuria marxant a competir a un altre lloc: és el Barça o res". El defensa ha dit que si no pogués jugar aquí a Barcelona es plantejaria fins i tot deixar el futbol.

El Barça, quan va anunciar l'acord, va apuntar que la clàusula de rescissió del central quedava fixada en 500 milions d'euros.